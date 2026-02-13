El sistema educativo colombiano da inicio oficialmente al regreso a clases, marcando el final de uno de los períodos de descanso más prolongados del año. Desde el lunes 19 de enero, los estudiantes de colegios públicos iniciaron el año escolar 2026, lo que da comienzo a las 40 semanas lectivas obligatorias estipuladas por la normativa vigente. Esta medida tiene un impacto significativo en millones de familias que, tras aproximadamente ocho semanas de receso, reanudan sus rutinas, horarios y compromisos académicos en todo el país. El calendario escolar 2026 indica que la mayoría de las instituciones educativas oficiales del calendario A reiniciaron sus actividades académicas a partir del 19 de enero. Esta fecha representa el final del receso que comenzó en diciembre y el inicio formal del año lectivo, aunque el regreso puede variar en función de las diferentes regiones del país. En Colombia, las secretarías de educación certificadas poseen la autoridad para establecer los pormenores del calendario, lo que permite que ciertos departamentos y ciudades determinen el inicio de clases durante la misma semana o en días posteriores, sin comprometer el cumplimiento del número mínimo de semanas de clase. A diferencia de otros sistemas educativos, Colombia no maneja un calendario escolar único a nivel nacional. Cada entidad territorial ajusta las fechas de inicio de clases, recesos y finalización del año según factores climáticos, sociales y logísticos propios de su región. Esta autonomía permite, por ejemplo, que zonas con temporadas de lluvias intensas o dificultades de acceso adapten su cronograma sin afectar la calidad del servicio educativo ni el cumplimiento del calendario académico. Aunque las fechas exactas pueden variar, diversos departamentos y municipios inician el año escolar desde el lunes 19 de enero. Entre ellos se encuentran territorios de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y algunas ciudades intermedias del país. Otras zonas, como Bogotá y departamentos del centro y occidente, suelen programar el regreso a las aulas para la semana siguiente, manteniendo un esquema similar en duración y distribución del año lectivo. El receso de fin de año en los colegios del calendario A se extiende por aproximadamente ocho semanas. Este periodo comenzó a inicios de diciembre y se prolonga hasta mediados de este mes, convirtiéndose en uno de los descansos más prolongados del sistema educativo colombiano. Este tiempo de pausa está contemplado dentro de la Ley 115 de 1994, que establece un mínimo de 12 semanas de vacaciones estudiantiles al año, distribuidas entre Semana Santa, mitad de año, receso de octubre y vacaciones de fin de ciclo. Durante el año escolar 2026, los estudiantes tendrán a su disposición varios periodos de descanso obligatorios. Entre los más relevantes se destacan las vacaciones de mitad de año, que generalmente se sitúan entre junio y julio, así como la semana de receso escolar del segundo semestre, que se mantiene a nivel nacional. Estos intervalos tienen como objetivo equilibrar la carga académica, promover el bienestar de estudiantes y docentes y facilitar pausas en el transcurso del año lectivo.