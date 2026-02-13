El Parlamento Europeo aprobó una reforma del sistema de asilo que redefine el concepto de “tercer país seguro” y crea una primera lista común de países de origen considerados seguros, en la que fue incluida Colombia. La medida permitirá acelerar el análisis de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de estos países, bajo la presunción de que cuentan con condiciones generales de seguridad. Con estos cambios, los Estados miembros podrán tramitar con mayor rapidez las solicitudes y, en muchos casos, resolverlas mediante procedimientos abreviados. Para quienes soliciten protección internacional, esto implicará mayores exigencias para demostrar situaciones concretas de persecución o riesgo grave. Con la adopción de este nuevo marco migratorio, la Unión Europea busca reducir la presión sobre los sistemas nacionales de asilo y establecer criterios comunes frente al aumento de solicitudes registradas en los últimos años. La inclusión en la lista implica que las solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos podrán evaluarse mediante procedimientos acelerados. Según la normativa europea, esto parte del supuesto de que el país de origen ofrece condiciones generales de seguridad, por lo que cada solicitante deberá demostrar de manera individual que enfrenta persecución o amenazas. La lista también incluye a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de países candidatos a la Unión Europea. La decisión busca unificar criterios y reducir la carga administrativa en los sistemas nacionales de asilo. El concepto de país de origen seguro es distinto al de tercer país seguro, pero ambos instrumentos apuntan a agilizar los procesos y ordenar la gestión migratoria. Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del llamado criterio de conexión. Esto permite que un país de la Unión Europea declare inadmisible una solicitud de asilo y traslade al solicitante a un tercer país considerado seguro, incluso si nunca ha estado allí. Para que esto sea posible, debe existir un acuerdo entre el Estado europeo y el país receptor, además de garantías de respeto a las normas internacionales, incluida la protección contra la persecución, el principio de no devolución y el acceso a un sistema de asilo funcional, según enumeró Euro News. La disposición no se aplicará a menores no acompañados, cuyos casos deberán seguir siendo evaluados directamente dentro del territorio europeo. La reforma evidenció divisiones dentro del Parlamento Europeo. Sectores conservadores respaldaron el cambio como una herramienta para hacer más eficiente el sistema, mientras que grupos progresistas y organizaciones civiles advirtieron sobre posibles riesgos para los derechos fundamentales de los solicitantes. Algunas voces alertan que la eliminación del criterio de conexión podría facilitar acuerdos con terceros países con estándares cuestionados en materia de derechos humanos. Organizaciones especializadas también han expresado dudas sobre la capacidad de algunos países receptores para garantizar protección efectiva, especialmente para personas sobrevivientes de violencia o pertenecientes a minorías. Para los colombianos que consideren solicitar asilo en Europa, la inclusión del país en la lista podría traducirse en procesos más rápidos y exigentes. Las autoridades evaluarán los casos bajo la presunción de seguridad general, por lo que será clave presentar pruebas sólidas de persecución individual o riesgos específicos. Aunque la normativa aún debe ser adoptada formalmente por los Estados miembros, el cambio refleja un endurecimiento progresivo de la política migratoria europea y marca un nuevo escenario para quienes buscan protección internacional.