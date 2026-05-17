El auge de las freidoras de aire ha propiciado el surgimiento de una nueva generación de electrodomésticos en el ámbito culinario. En Europa, Lidl ha incorporado a su gama la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un dispositivo que unifica en una única unidad las funciones de freidora, mini horno y deshidratador, diseñado con el propósito de cocinar utilizando poca o ninguna grasa, además de optimizar el espacio en la encimera. Su estructura de diseño tipo horno, junto a una capacidad de 12 litros y una potencia de 1800 W, la posicionan como una alternativa eficaz para familias o aquel público que busca preparar múltiples raciones simultáneamente sin recurrir al horno convencional. Además, está destinada a quienes desean adoptar una alimentación más equilibrada sin sacrificar las texturas crujientes. Con la introducción de nuevos modelos multifuncionales, muchos consumidores están comenzando a abandonar las freidoras de aire tradicionales y se están interesando en estos dispositivos “todo en uno” que permiten hornear, asar o gratinar utilizando un solo aparato. La propuesta presentada por Silvercrest está dirigida precisamente a este segmento de usuarios: aquellos que buscan cocinar de manera ágil, con un uso sencillo y evitando la saturación de la cocina con múltiples utensilios. Este tipo de aparato está diseñado para aquellos que buscan reemplazar varios electrodomésticos: puede sustituir una freidora tradicional, un horno eléctrico compacto y hasta una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente facilita la obtención de alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, incluyendo desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas. La máquina presenta una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite observar el proceso de cocción sin abrir la puerta, evitando la pérdida de calor. En su interior, cuenta con múltiples niveles para acomodar bandejas o accesorios, permitiendo así preparar varias elaboraciones simultáneamente o ajustar el espacio acorde al tamaño de cada plato. La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un equipo multifuncional que opera con un sistema de aire caliente de alta velocidad. Posee una pantalla táctil y programas automáticos que coordinan el tiempo y la temperatura, de 40 °C a 200 °C, adaptándose a diversos tipos de recetas. La marca presenta este modelo como un producto ideado para cocinar sin grasa añadida y con un consumo energético reducido en comparación con un horno convencional. Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no desean ajustar manualmente cada parámetro. El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, diseñado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, junto a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción atractiva para aquellos que elaboran colaciones caseras o que buscan maximizar el aprovechamiento de los alimentos frescos. Entre los accesorios se encuentran diversas bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza diaria. El paquete se complementa con un pequeño libro de recetas diseñado para optimizar el uso de las funciones del aparato desde el inicio. Con base en la información disponible en la web oficial de Lidl y en fuentes especializadas, se deben considerar diversos aspectos antes de llevar a cabo la compra: