El Gobierno Nacional ha comunicado los cambios significativos en la jornada laboral que afectarán a miles de trabajadores en Colombia. Desde este año, la normativa exigirá a todas las empresas del sector privado reducir la carga semanal a 44 horas, sin alterar el salario ni los beneficios previamente establecidos. Esta modificación es parte del plan gradual implementado por la Ley 2101 de 2021, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los empleados, equilibrar su dinámica personal y profesional y aumentar los niveles de productividad en el país. A partir de la fecha establecida, todas las compañías deberán reorganizar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal. La nueva fase de esta reforma se implementó el 15 de julio de 2025. Desde esa fecha, todas las empresas tienen la obligación de ajustar los horarios de sus empleados para adherirse al límite legal de 44 horas semanales. Este ajuste no es un hecho aislado: forma parte de un cronograma progresivo que comenzó en 2023, cuando la jornada máxima se redujo de 48 a 47 horas. En 2024, se disminuyó a 46 horas y este año, 2026, se alcanzará la meta definitiva de 42 horas semanales, sin que esto implique una reducción salarial. Las organizaciones deben implementar esta reducción sin afectar el salario de los empleados ni alterar sus beneficios sociales. El objetivo es que la transición sea justa y no implique una merma económica para los trabajadores. Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo la supervisión de la implementación de la medida. Las empresas que no realicen los ajustes pertinentes o que infrinjan los derechos laborales podrían enfrentar sanciones. La Ley 2101 de 2021 fue sancionada con el propósito de reducir de forma progresiva la jornada laboral en Colombia, disminuyendo de 48 a 42 horas semanales. Su implementación se llevará a cabo de manera escalonada y no conlleva alteraciones en el salario base ni en los derechos previamente establecidos. Este ajuste no abarca al sector público ni altera las disposiciones relacionadas con horas extras, turnos especiales o jornadas flexibles que hayan sido acordadas con anterioridad. Una de las inquietudes más comunes entre los empleados es si la reducción de la jornada laboral influye en el tiempo asignado para el almuerzo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este periodo de descanso no será modificado. Los trabajadores conservarán el derecho a un mínimo de una hora para alimentarse y recuperarse durante el día. Este espacio, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, seguirá sin contarse dentro de las horas laborales efectivas. En otras palabras, aunque la jornada llegue a 44 horas semanales en 2025, el almuerzo continuará siendo un tiempo adicional y no remunerado dentro del horario laboral.