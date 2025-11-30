¿Estalla la Tercera Guerra Mundial? Rusia amenaza a Japón y aumenta la alerta global en medio de ejercicios militares en la región. (Representación creada con IA)

Rusia ha incrementado la tensión en el ámbito internacional al advertir a Japón sobre las repercusiones del despliegue temporal del sistema de misiles de alcance medio Typhon en la base estadounidense de Iwakuni.

Este año, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado esta maniobra como “deliberadamente hostil”, enfatizando que la responsabilidad por un posible deterioro de la situación regional recaerá en Tokio.

Esta advertencia se produce en el contexto de los ejercicios militares conjuntos Resolute Dragon, ejecutados recientemente, cuyo objetivo fue fortalecer la disuasión y la capacidad de respuesta ante amenazas en la región de Asia-Pacífico.

El gobierno ruso considera que el despliegue del Typhon constituye una amenaza estratégica directa, con el potencial de generar efectos desestabilizadores tanto a nivel regional como global.

Zajarova advierte sobre riesgos estratégicos y desestabilización regional

Según Zajarova, el plan de Japón y Estados Unidos genera efectos desestabilizadores y eleva la tensión en la región Asia-Pacífico. La portavoz subrayó que el objetivo de Washington es “incrementar el potencial de misiles terrestres de mediano y corto alcance para su despliegue en diversas regiones del mundo”, mientras que Tokio continúa con un proceso de militarización acelerada mediante entrenamientos y cooperación técnico-militar con Estados Unidos.

El Typhon: una amenaza inminente para Rusia

El gobierno ruso sostiene que el despliegue del Typhon representó una amenaza estratégica directa para la seguridad nacional y aumenta el riesgo de escalada entre potencias nucleares.

Zajarova subrayó que Moscú ha advertido de manera reiterada a Japón sobre la inaceptabilidad de actividades militares provocadoras cerca de las fronteras rusas en el Lejano Oriente y ha solicitado que Tokio no permita el uso de su territorio para sistemas de misiles estadounidenses.

Características del sistema de misiles Typhon en detalle

El Typhon tiene la capacidad de lanzar misiles de crucero Tomahawk con un alcance de hasta 2.400 kilómetros, lo que le permite atacar objetivos en China y Rusia desde diversas ubicaciones en Asia. Asimismo, está equipado con misiles SM-6, que pueden alcanzar velocidades superiores a 4.320 km/h y un alcance de hasta 500 kilómetros, dirigidos tanto a blancos marítimos como aéreos.

El objetivo declarado por Japón y Estados Unidos es mejorar la disuasión y la capacidad de respuesta. Es fundamental considera que esta colaboración militar reflejó un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad regional en un contexto geopolítico cada vez más complejo.