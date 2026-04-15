El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno podría centrar su atención en Cuba una vez finalice la guerra con Irán, en un contexto marcado por tensiones internacionales y medidas sobre el suministro de petróleo hacia la isla. Las declaraciones se dieron durante un acto oficial, donde el mandatario se refirió tanto a la situación interna de Cuba como a las decisiones recientes de su administración en materia energética y política exterior. Durante su intervención, retomada por la Agencia EFE, el presidente señaló que, una vez concluido el conflicto con Irán, su administración podría “hacer una parada en Cuba”, en referencia a un posible cambio de enfoque en la política exterior. Estas declaraciones se dieron al ser consultado sobre la decisión de permitir ciertos envíos de petróleo hacia la isla, en medio de una situación energética compleja que afecta su abastecimiento. Cuba necesita importar grandes volúmenes de crudo para cubrir su demanda interna, y en ese marco, el Gobierno estadounidense anunció que evaluará los envíos de petróleo de manera individual. En las últimas semanas, se autorizó el transporte de cargamentos específicos, en un contexto donde la isla enfrenta dificultades para garantizar el suministro energético. En paralelo, autoridades estadounidenses han reiterado su postura sobre la necesidad de cambios en el sistema político de Cuba. Según indicaron, consideran que las condiciones actuales limitan el desarrollo económico del país. También cuestionaron la posibilidad de atraer inversiones bajo el modelo vigente, señalando que cualquier transformación económica estaría ligada a modificaciones en la estructura de gobierno. Las afirmaciones del presidente se producen en un momento en que América Latina sigue de cerca la evolución de los conflictos internacionales y las decisiones de Estados Unidos. El posible cambio de enfoque hacia Cuba se suma a un contexto de seguimiento constante sobre la situación política, económica y energética de la isla.