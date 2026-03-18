El misil Khorramshahr-4 misil balístico iraní, también conocido como Kheibar, se consolidó como uno de los desarrollos militares más avanzados de Irán. Su presentación oficial despertó preocupación internacional por su alcance, potencia y capacidad para impactar objetivos estratégicos a gran distancia. Este sistema forma parte del programa de misiles balísticos iraní, considerado uno de los más amplios de Medio Oriente. Su desarrollo responde a una estrategia de disuasión frente a potencias como Estados Unidos y aliados regionales, en un contexto de tensiones persistentes. La combinación de alcance, velocidad y carga explosiva posiciona a este misil como un factor clave en el equilibrio militar global, ya que puede alterar la dinámica de seguridad en varias regiones al mismo tiempo. El Khorramshahr-4 es un misil balístico de medio alcance (MRBM) diseñado para atacar objetivos estratégicos como bases militares, centros de comando o infraestructura crítica. Puede ser lanzado desde plataformas móviles terrestres, lo que dificulta su detección y aumenta su capacidad de supervivencia en escenarios de conflicto. Además, incorpora sistemas de guiado avanzados, como navegación inercial con posibles correcciones satelitales, y un vehículo de reentrada maniobrable, lo que mejora su precisión frente a modelos anteriores. Esta evolución tecnológica reduce el margen de error a entre 30 y 100 metros, un salto significativo en comparación con generaciones previas. El alcance del Khorramshahr-4 es de aproximadamente 2000 kilómetros, lo que le permite cubrir gran parte de Medio Oriente y alcanzar múltiples objetivos estratégicos desde territorio iraní. Este rango incluye bases militares, rutas energéticas y puntos clave en países de la región, lo que amplía considerablemente la capacidad de proyección de poder de Irán. Además, su velocidad —que puede alcanzar hasta Mach 16 fuera de la atmósfera— reduce el tiempo de reacción de los sistemas de defensa, dificultando su interceptación. Uno de los aspectos más destacados de este misil es su capacidad de carga, que puede alcanzar entre 1500 y 1800 kilogramos, una de las más altas dentro de su categoría. Este nivel de potencia le permite causar daños significativos incluso sin necesidad de una precisión absoluta, ya que está diseñado para impactar objetivos de gran tamaño. Además, su combinación de alta velocidad, capacidad de evasión de radares y resistencia a interferencias electrónicas aumenta su probabilidad de penetrar sistemas de defensa aérea. Esto lo convierte en una herramienta clave dentro de la estrategia militar iraní, basada en saturar defensas y garantizar que al menos parte del ataque alcance su objetivo.