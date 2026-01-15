Estados Unidos anunció el pasado miércoles una pausa total en el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países. Los detalles.

Estados Unidos anunció el pasado miércoles una pausa total en el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, en una nueva medida de endurecimiento migratorio impulsada por el presidente Donald Trump.

La decisión fue difundida por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien compartió un informe de Fox News que confirma que la suspensión alcanza a las visas de inmigración y no a las de turismo o tránsito.

La orden instruye a las embajadas y consulados estadounidenses a denegar temporalmente las solicitudes bajo la legislación vigente, mientras el Departamento de Estado revisa sus procedimientos de control y evaluación de riesgos. Hasta el momento, no se estableció un plazo para levantar la medida.

Por qué Estados Unidos decidió suspender las visas de inmigrantes

La pausa se inscribe en una estrategia más amplia de restricción migratoria iniciada por la administración Trump desde su regreso al poder en enero. El presidente republicano ya había anticipado en noviembre que buscaría frenar de forma permanente la inmigración desde países considerados de “alto riesgo”, tras un ataque armado cerca de la Casa Blanca cometido por un ciudadano afgano.

Según explicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la política apunta a evitar que ingresen personas que puedan convertirse en una carga pública o que representen un riesgo para la seguridad nacional, utilizando facultades legales que el Gobierno estadounidense sostiene que ya existían.

En qué documentos oficiales se basa la restricción migratoria

Las restricciones anunciadas para 2026 están respaldadas por proclamaciones presidenciales y directivas del Departamento de Estado y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estos documentos permiten suspender o limitar el ingreso de ciudadanos de determinados países cuando se considera que existen deficiencias en la verificación de identidad, cooperación consular o riesgos de seguridad.

Las agencias federales publican estas resoluciones en sus portales oficiales, lo que habilita su aplicación inmediata en embajadas, aeropuertos y puestos de control migratorio.

Qué implica la pausa de visas para los ciudadanos de los países afectados

La medida significa que las solicitudes de visas de inmigrantes quedan congeladas, incluso si los trámites ya estaban en curso. Las embajadas deberán rechazar o no procesar nuevas peticiones hasta que el Gobierno estadounidense concluya la revisión interna de sus criterios de admisión.

Esto impacta directamente a quienes buscaban residencia permanente, reunificación familiar o migración laboral, aunque no afecta, por ahora, a visas de turismo o negocios.

Lista completa de los 75 países afectados por la suspensión de visas

Los países incluidos en la orden de pausa del procesamiento de visas de inmigrantes son:

Afganistán. Albania. Argelia. Antigua y Barbuda. Armenia. Azerbaiyán. Bahamas. Bangladesh. Barbados. Bielorrusia. Belice. Bután. Bosnia. Brasil. Birmania. Camboya. Camerún. Cabo Verde. Colombia. Congo. Cuba. Dominica. Egipto. Eritrea. Etiopía. Fiji. Gambia. Georgia. Ghana. Granada. Guatemala. Guinea. Haití. Irán. Irak. Costa de Marfil. Jamaica. Jordania. Kazajistán.. Kosovo Kuwait. Kirguistán. Laos. Líbano. Liberia. Libia. Macedonia. Moldavia. Mongolia. Montenegro. Marruecos. Nepal. Nicaragua.. Nigeria. Pakistán. República del Congo. Rusia. Ruanda. San Cristóbal y Nieves. Santa Lucía. San Vicente y las Granadinas. Senegal. Sierra Leona. Somalia. Sudán del Sur. Sudán. Siria. Tanzania. Tailandia. Togo. Túnez. Uganda. Uruguay. Uzbekistán. Yemen.

Qué se espera ahora tras la decisión de Estados Unidos

El Departamento de Estado no informó cuánto durará la suspensión, pero confirmó que la revisión de los procedimientos migratorios ya está en marcha. Hasta que se emita una nueva directiva, las visas de inmigrantes para estos 75 países seguirán bloqueadas, lo que abre un nuevo frente de tensión diplomática y migratoria en la política exterior de Estados Unidos.