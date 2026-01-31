Petro afirma que vivir en Cuba “es mejor que vivir en Miami” y desata una nueva polémica en medio de una crisis multifactorial. (Fuente: archivo/EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a quedar en el centro del debate público tras asegurar que vivir en Cuba es mejor que hacerlo en Miami, una afirmación que generó fuertes reacciones políticas y sociales.

Durante un discurso oficial, el mandatario calificó a la ciudad estadounidense como una “fantasmagoría” y una “lentejuela del capitalismo”, al tiempo que destacó el valor histórico y cultural de La Habana.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un evento gubernamental en Bogotá, donde el jefe de Estado también planteó que la capital cubana conserva una identidad cultural que, según su visión, Miami no posee. Con estas afirmaciones, el mandatario reavivó el debate sobre los modelos sociales y económicos en América Latina, así como sobre la situación de los migrantes colombianos en el exterior.

Las declaraciones que generaron controversia internacional

Durante su intervención, Petro sostuvo que “es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia”. Además, recordó un viaje que realizó a la isla durante la pandemia y afirmó que La Habana es, a su juicio, una de las ciudades más atractivas del mundo.

El presidente también indicó que Miami sería una ciudad que “imita a La Habana”, y aseguró que la capital cubana posee un legado histórico que la urbe estadounidense no tiene. En el mismo discurso, comparó a Miami con Dubái, señalando que ambas representan, según su mirada, expresiones del sistema capitalista basadas en la apariencia y el consumo.

El llamado a los migrantes colombianos y la discusión sobre su situación

Otro punto que generó polémica fue el planteo del mandatario sobre los colombianos que viven en el exterior. Petro sostuvo que muchos connacionales no reciben un trato digno y llamó a quienes residen en países como Estados Unidos, Chile y Argentina a considerar el regreso al país.

Según expresó, una parte de la población migrante enfrenta dificultades económicas y sociales, lo que motivó su mensaje de retorno. Sin embargo, el planteo fue cuestionado por distintos sectores que recordaron que miles de colombianos emigran precisamente en busca de mejores condiciones laborales y de seguridad.

El contexto de la crisis que atraviesa Cuba

Las palabras del mandatario también generaron controversia porque contrastan con la compleja situación que atraviesa Cuba desde hace varios años. Diversos informes internacionales y reportes periodísticos han señalado que la isla enfrenta problemas económicos, escasez de alimentos y medicamentos, apagones frecuentes y tensiones políticas internas.

Además, organizaciones y centros de análisis han advertido sobre un aumento sostenido de la migración cubana, considerada por especialistas como uno de los mayores movimientos migratorios en la historia reciente del país.

Mientras tanto, Miami continúa siendo uno de los principales destinos para comunidades latinoamericanas, incluyendo migrantes cubanos, venezolanos y colombianos, que buscan oportunidades económicas y estabilidad social.