El objetivo es ofrecer otra salida hacia el norte y distribuir el tráfico de la mañana.

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La carrera Séptima de Bogotá tendrá un nuevo contraflujo hacia el norte desde este sábado 26 de septiembre de 2026. La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha una prueba piloto que permitirá utilizar este corredor como alternativa a la Autopista Norte para quienes salen de la capital durante las mañanas de los sábados .

El cambio de movilidad se aplicará durante cuatro sábados y tendrá un horario específico. Durante ese periodo, el tramo definido de la carrera Séptima funcionará exclusivamente en sentido norte, por lo que los conductores deberán tener en cuenta la modificación antes de transitar por esta zona de Bogotá.

¿En qué horario funcionará el contraflujo de la carrera Séptima?

El contraflujo de la carrera Séptima funcionará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. durante las jornadas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

En esas cuatro horas, los vehículos que se dirijan hacia el norte podrán utilizar el tramo habilitado de la Séptima. La entidad dispondrá de señalización y personal en vía para orientar a los conductores durante la implementación del piloto.

La medida está pensada especialmente para las personas que salen de Bogotá hacia el norte los sábados en la mañana, cuando la Autopista Norte concentra buena parte de los desplazamientos.

¿Dónde queda exactamente el nuevo contraflujo de la carrera Séptima?

El contraflujo estará ubicado en la carrera Séptima entre las calles 193 y 245, en el norte de Bogotá.

Este es el tramo que tendrá la modificación temporal de circulación. Durante el horario del piloto, la vía operará exclusivamente hacia el norte, con el propósito de facilitar la salida de vehículos de la ciudad.

Por eso, quienes tengan previsto movilizarse por este sector durante la mañana del sábado deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal de tránsito.

📢La secretaria de Movilidad, te cuenta sobre el nuevo contraflujo los sábados en la carrera Séptima.



Es un piloto que busca brindar una alternativa a quienes salen de Bogotá hacia el norte y distribuir los viajes entre la carrera Séptima y la Autopista Norte.



⏰Horario: de… pic.twitter.com/YDCUGT0asW — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 23, 2026

¿Qué sábados tendrá contraflujo la carrera Séptima en Bogotá?

La prueba piloto se realizará durante cuatro sábados consecutivos, en las siguientes fechas:

Sábado 26 de septiembre de 2026

Sábado 3 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 17 de octubre de 2026

En todas estas fechas, el horario será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y el tramo intervenido será el comprendido entre las calles 193 y 245.

La Secretaría de Movilidad evaluará el comportamiento del tráfico durante las jornadas para determinar qué resultados tiene la medida y si requiere ajustes o puede mantenerse posteriormente.

¿Por qué Bogotá implementará el contraflujo en la carrera Séptima?

La decisión busca distribuir los viajes que salen de Bogotá hacia el norte entre la carrera Séptima y la Autopista Norte.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados en la mañana. Con el piloto, la entidad busca ofrecer un corredor adicional para estos desplazamientos y analizar cómo cambia el comportamiento del tráfico.

La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que la prueba permitirá medir tanto la efectividad de la alternativa como el comportamiento de los vehículos en la zona antes de tomar decisiones sobre su continuidad.

¿Qué pasará con el transporte público durante el contraflujo?

La modificación también tendrá efectos sobre la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita, que tendrá un recorrido alterno durante las horas en las que esté activo el contraflujo.

El recorrido contempla movimientos por la calle 187, la calle 183, la carrera Séptima y la calle 245, antes de regresar hacia la Autopista Norte.

Además, durante el piloto habrá presencia del Grupo Guía, agentes de tránsito y personal de la Seccional de Tránsito y Transporte para acompañar la operación y orientar a los usuarios en los diferentes puntos de la zona.