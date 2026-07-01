Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad deberán definir su situación militar y podrían ser convocados durante un período de hasta un año.

En Colombia, miles de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad deben realizar un trámite obligatorio ante las autoridades militares para determinar su situación frente al servicio militar. El proceso permite establecer quiénes serán incorporados a las Fuerzas Armadas, quiénes pueden acceder a exenciones y cuáles son las obligaciones que establece la legislación vigente.

Actualmente, las reglas del reclutamiento están contempladas en la Ley 1861 de 2017, normativa que introdujo cambios importantes en el sistema, amplió beneficios para los conscriptos y actualizó los procedimientos de incorporación.

Qué jóvenes deben definir su situación militar en Colombia

La legislación colombiana establece que los hombres, una vez cumplidos los 18 años, deben presentarse para resolver su situación militar.

Por esta razón, los ciudadanos nacidos en 2008 que alcancen la mayoría de edad durante 2026 deberán adelantar este procedimiento ante las autoridades competentes.

El proceso es coordinado por las Fuerzas Militares y otras entidades del Estado encargadas del reclutamiento, que verifican las condiciones de cada aspirante y determinan si corresponde o no su incorporación.

Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad deberán definir su situación militar y podrían ser convocados durante un período de hasta un año. Freepik

Quiénes están obligados a prestar servicio militar

El servicio militar obligatorio aplica para hombres entre los 18 y los 24 años que no estén cubiertos por alguna de las causales de exención previstas en la ley.

Las mujeres no están obligadas a prestar servicio, aunque pueden incorporarse de manera voluntaria en distintos programas y modalidades ofrecidas por las instituciones militares.

Las convocatorias se realizan periódicamente y suelen estar dirigidas a grupos específicos de jóvenes según su año de nacimiento y situación particular.

Cuánto tiempo dura el servicio militar

La permanencia en las Fuerzas Armadas depende de la modalidad de incorporación y del perfil académico del conscripto.

En la mayoría de los casos, los jóvenes que finalizaron sus estudios de bachillerato cumplen un período de servicio de 12 meses.

Por su parte, quienes no cuentan con título de bachiller pueden ser incorporados por un lapso de hasta 18 meses , según las necesidades institucionales y la normativa vigente.

Durante ese tiempo participan en actividades de apoyo relacionadas con seguridad, vigilancia, logística y programas de asistencia en distintas regiones del país.

Cuánto dinero reciben los jóvenes que prestan servicio

El Estado colombiano mantiene una serie de incentivos para quienes cumplen con esta obligación.

Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad deberán definir su situación militar y podrían ser convocados durante un período de hasta un año. (Fuente: IA)

Los conscriptos reciben una bonificación económica mensual que se aproxima al salario mínimo, además de contar con alojamiento, alimentación, uniformes y cobertura médica durante todo el tiempo que permanecen incorporados.

Al concluir el servicio también pueden acceder a un auxilio de licenciamiento y a programas de acompañamiento para facilitar su regreso a la vida civil.

Las autoridades sostienen que estos beneficios buscan mejorar las condiciones de los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas y reconocer su aporte al servicio del país.

Cuánto paga el gobierno por el servicio militar en 2026

En los últimos años, el Estado colombiano ha aumentado los incentivos económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que realizan el servicio reciben una bonificación mensual que actualmente asciende a un salario mínimo, así como también alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y asistencia para su reintegración a la vida civil.

Quiénes están exentos del servicio militar en 2026

La legislación colombiana establece distintas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos ser exonerados del servicio militar. Dentro de estas disposiciones se incluyen personas que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les imposibilitan cumplir con los requisitos del servicio.

Asimismo, los hombres que se encuentran casados o son padres también pueden estar exentos, así como aquellos que proporcionan sustento a sus padres o hermanos. Adicionalmente, se contemplan a miembros de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y a religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En múltiples casos, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su condición sin necesidad de realizar el servicio.