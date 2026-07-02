Además, atribuyó el déficit fiscal a la falta de ingresos tributarios durante el cuatrienio.

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El ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, defendió el manejo económico del Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que la administración termina su periodo con resultados positivos en materia de crecimiento, empleo, inflación y reducción de la pobreza.

En una entrevista concedida a La FM, el funcionario rechazó las críticas sobre el aumento de la deuda pública y sostuvo que el país llega al cierre del mandato con una situación fiscal diferente a la que han planteado algunos sectores políticos y económicos.

Según Ávila, uno de los datos que mejor refleja el desempeño del Gobierno es la disminución de la pobreza. “Hay cinco millones de pobres menos en Colombia”, afirmó el ministro, quien insistió en que ese resultado demuestra que la economía no atravesó una crisis de las dimensiones que algunos han señalado .

¿Qué dijo Germán Ávila sobre la deuda pública que deja el Gobierno Petro?

Uno de los principales argumentos expuestos por el jefe de la cartera de Hacienda fue que la deuda del país debe analizarse en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y no únicamente por el valor absoluto de las obligaciones financieras.

De acuerdo con el ministro, la deuda neta del Gobierno Nacional alcanzó su punto más alto durante la pandemia, cuando pasó del 33,2 % del PIB en 2012 al 60,7 % en 2020. Desde entonces, afirmó que el actual Gobierno logró estabilizar ese indicador.

Ávila explicó que la deuda cerraría 2025 alrededor del 58,5 % del PIB y que la proyección para 2026 es terminar en 57,9 %, lo que, según él, evidencia una tendencia de estabilización.

Asimismo, comparó el comportamiento del endeudamiento entre distintos gobiernos y sostuvo que el incremento registrado durante la administración Petro fue inferior al observado en los mandatos anteriores.

¿Por qué Germán Ávila dice que existe un déficit fiscal en Colombia?

Aunque reconoció que las finanzas públicas enfrentan un déficit, el ministro aseguró que este no se originó por un manejo inadecuado del gasto, sino por la reducción de los ingresos del Estado.

Según explicó, parte de la primera reforma tributaria fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y las iniciativas posteriores para aumentar el recaudo no obtuvieron respaldo en el Congreso.

Ávila aseguró que estas decisiones impidieron obtener recursos que habrían servido para equilibrar las cuentas fiscales y sostuvo que el hundimiento de la ley de financiamiento generó un faltante cercano a los 16 billones de pesos dentro del presupuesto nacional.

Durante la entrevista, el funcionario afirmó que esas decisiones tuvieron consecuencias directas sobre la capacidad del Gobierno para fortalecer las finanzas públicas.

¿Cuáles fueron los indicadores económicos que destacó el ministro de Hacienda?

En defensa del balance económico del Gobierno, Ávila enumeró varios indicadores que, según explicó, reflejan una evolución favorable de la economía colombiana.

Entre ellos mencionó:

Un crecimiento económico superior al promedio de América Latina.

Una reducción importante de la inflación frente a los niveles registrados en 2023.

Una disminución del desempleo hasta cerca del 8 %.

Mayor generación de empleo formal, con base en cifras del DANE.

Una reducción significativa de la pobreza.

Respecto al mercado laboral, rechazó los cuestionamientos sobre un supuesto aumento de la informalidad y afirmó que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el empleo formal ha venido creciendo mientras el informal disminuye.

¿Qué pasó con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles?

Otro de los temas abordados por el ministro fue la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), considerado uno de los mayores desafíos fiscales que recibió el actual Gobierno.

Ávila recordó que, al inicio de la administración Petro, el fondo acumulaba un déficit cercano a los 80 billones de pesos debido al congelamiento del precio de la gasolina durante los años anteriores.

Según explicó, durante estos cuatro años el Gobierno destinó recursos para reducir ese pasivo y aseguró que el déficit proyectado para 2025 sería de aproximadamente tres billones de pesos.

También indicó que actualmente las cuentas relacionadas con la gasolina presentan un panorama más favorable, aunque reconoció que aún existen retos financieros asociados al ACPM.

¿Qué dijo Germán Ávila sobre el empalme con el nuevo Gobierno?

Frente al proceso de transición, el ministro manifestó que espera que el empalme entre las administraciones se desarrolle dentro de un ambiente institucional.

Ávila señaló que el intercambio de información debe realizarse con cooperación entre los equipos técnicos y expresó su deseo de que disminuyan las confrontaciones políticas durante esta etapa.