Oficial y confirmado| Colombia prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte

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Quienes tengan previsto viajar al exterior desde o hacia Colombia deben prestar especial atención al estado de su documentación. Las autoridades migratorias mantienen como requisito obligatorio contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje válido, según corresponda, para autorizar el ingreso o la salida del territorio nacional.

Si el documento está vencido, presenta daños que impiden verificar su autenticidad o no cumple las condiciones exigidas por la normativa migratoria, el pasajero puede enfrentar desde demoras hasta la negativa de embarque o del control migratorio.

¿Cuál es el trámite que no se puede postergar?

El trámite consiste en renovar el pasaporte cuando perdió su vigencia o, en su defecto, contar con un documento de viaje aceptado por la legislación colombiana y por el país de destino.

Migración Colombia recuerda que la verificación documental se realiza antes del viaje y durante el control migratorio, por lo que llegar al aeropuerto con un pasaporte vencido o deteriorado puede impedir el desplazamiento internacional.

¿En qué casos pueden impedir el ingreso o la salida del país?

Las autoridades migratorias y las compañías aéreas pueden negar el viaje cuando:

El pasaporte está vencido.

El documento presenta daños o alteraciones que impiden verificar su autenticidad.

El viajero no porta un documento de viaje válido conforme a la normativa aplicable.

El país de destino exige una vigencia mínima del pasaporte y esta no se cumple.

Oficial y confirmado| Colombia prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte (ChatGPT - creada con IA) ChatGPT - creada con IA

¿Qué documentos acepta Migración Colombia?

Dependiendo de la nacionalidad del viajero y de los acuerdos internacionales vigentes, Migración Colombia admite distintos documentos para el ingreso o salida del país, entre ellos:

Pasaporte válido y vigente.

Pasaporte diplomático, oficial o de servicio.

Documento de viaje temporal o de emergencia.

Documento Nacional de Identidad o Cédula de Extranjería para ciudadanos de países de la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur, cuando el acuerdo lo permita.

Permiso por Protección Temporal (PPT) para nacionales venezolanos, en los casos previstos por la normativa.

Existen excepciones para algunos viajeros

La exigencia del pasaporte vigente no aplica de la misma manera para todos los casos . Por ejemplo, ciudadanos de algunos países de la Comunidad Andina o del Mercosur pueden ingresar con su documento nacional de identidad cuando los acuerdos internacionales así lo permiten. Asimismo, Colombia mantiene disposiciones especiales para determinados ciudadanos venezolanos respecto al uso de pasaportes vencidos.

Antes de viajar, las autoridades recomiendan verificar los requisitos específicos del país de destino y confirmar que el documento de viaje se encuentre vigente y en buen estado para evitar inconvenientes durante los controles migratorios.