Las mesas técnicas revisarán el estado de cada cartera, apoyadas por herramientas de inteligencia artificial y análisis forenses, mientras un grupo élite anticorrupción recibirá y verificará denuncias sobre posibles irregularidades.

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella en Colombia puso en marcha el proceso de empalme con la administración saliente mediante una estructura conformada por más de 1300 expertos, académicos, exfuncionarios y representantes del sector privado.

El objetivo es recopilar información detallada sobre el estado de las entidades públicas antes del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.

La estrategia contempla la creación de 22 mesas técnicas, cada una enfocada en un sector específico del Estado. Estos equipos tendrán la tarea de revisar la situación administrativa, financiera y operativa de cada cartera para elaborar un diagnóstico que sirva como base para la transición y para las primeras decisiones del nuevo gobierno.

¿Qué revisarán las 22 mesas técnicas durante el empalme con el Gobierno Petro?

Cada una de las 22 mesas contará con un equipo coordinador y cerca de un centenar de especialistas encargados de analizar información relacionada con la ejecución presupuestal, contratos, planta de personal, proyectos en marcha, obras públicas y procesos administrativos de las diferentes entidades estatales.

Además de verificar la información oficial que entregue el gobierno saliente, los equipos buscarán identificar posibles inconsistencias o situaciones que requieran una revisión más profunda. Entre los aspectos que se examinarán figuran el uso de los recursos públicos, el estado de las obras, la contratación por prestación de servicios, el crecimiento de las nóminas y otras decisiones administrativas adoptadas durante la actual administración.

El presidente electo puso en marcha el proceso de empalme con la administración saliente mediante un equipo integrado por más de 1.300 expertos distribuidos en 22 mesas técnicas. (Fuente: EFE) Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Inteligencia artificial y análisis forenses serán parte del proceso de transición

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó que los equipos dispondrán de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para apoyar el proceso de revisión. Según indicó, estas plataformas ya contienen información equivalente a cerca del 75 % de cada sector, la cual será complementada con los datos oficiales que entregue el Gobierno Nacional durante el empalme.

El nuevo gobierno también anunció que aplicará análisis forenses para comparar la información recibida y detectar eventuales irregularidades. Estas herramientas buscan fortalecer la verificación de documentos, facilitar el análisis técnico de grandes volúmenes de información y respaldar la elaboración del diagnóstico de cada entidad pública.

Gobierno electo crea un grupo élite anticorrupción para recibir denuncias

Como parte del proceso de empalme, el equipo de De la Espriella anunció la creación de un grupo élite anticorrupción. Su función será recibir denuncias ciudadanas mediante una línea habilitada para ese fin, verificar la información recopilada y, si encuentra evidencia suficiente, remitir los casos a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Entre las situaciones que podrían ser objeto de revisión se encuentran posibles casos de mal uso de recursos públicos, contratos cuestionados, obras inconclusas, incrementos en la planta de personal, decisiones administrativas consideradas irregulares y otras actuaciones relacionadas con la gestión de las entidades estatales.

El equipo de De la Espriella también realizará empalmes en las regiones

Además del trabajo nacional, el gobierno electo anunció la conformación de un segundo grupo integrado por cerca de 500 técnicos y especialistas que desarrollará un proceso similar en distintas regiones del país. La iniciativa busca recopilar información directamente desde los departamentos y fortalecer la articulación con gobernadores y alcaldes antes del inicio del nuevo mandato.

De acuerdo con el equipo de transición, este componente territorial permitirá conocer el estado de los proyectos regionales y las necesidades de cada zona del país. El presidente electo ya inició reuniones con autoridades locales y tiene previsto continuar recorriendo diferentes regiones durante las próximas semanas.

¿Cómo se desarrolla legalmente el proceso de empalme en Colombia?

El proceso de transición entre gobiernos está regulado principalmente por la Ley 951 de 2005, que establece las reglas para la entrega de la información, los bienes y los recursos públicos por parte de la administración saliente. La norma obliga a los funcionarios a rendir cuentas sobre su gestión y a entregar los informes correspondientes.

La legislación también dispone que el presidente saliente presente un informe de gestión al mandatario electo, quien dispone de 30 días hábiles para revisar la documentación y verificar que la información entregada refleje la situación real de la administración pública. El trabajo de las mesas técnicas servirá para contrastar esos datos y apoyar la preparación de las primeras medidas del nuevo gobierno.