La Corte Suprema cambió las reglas: estas personas podrán cobrar una pensión sin llegar a la edad mínima.

Es oficial | La Corte Suprema perdona a los deudores alimentarios y frena el embargo total del salario

El sistema pensional en Colombia está basado en dos exigencias clave: edad mínima y semanas cotizadas. Una postura de la Corte Suprema de Justicia reconfiguró ese escenario.

Para miles de trabajadores y sus familias, no cumplir de forma estricta con esos requisitos ha significado quedar por fuera de cualquier ingreso, incluso después de años de aportes. El alto tribunal aclaró que existen situaciones en las que es posible acceder a una mesada sin alcanzar la edad exigida.

La interpretación vigente facilita que más personas puedan acceder al derecho sin necesidad de cumplir una edad mínima ni demostrar una dependencia absoluta.

Pensión de sobrevivientes: quiénes pueden reclamarla

La interpretación refiere a la pensión de sobrevivientes, una prestación diseñada para evitar que la muerte de un cotizante deje desamparado a su núcleo familiar. Cuando no existen cónyuge, compañero permanente ni hijos con derecho, la ley habilita a otros familiares a reclamar el beneficio.

El fallecimiento de un pensionado pone en acción una serie de medidas para asegurar el apoyo económico a sus familiares. Shutterstock / Editada con ChatGPT

Entre ellos se encuentran:

Cónyuge o compañero permanente que haya convivido con el fallecido al menos cinco años antes del deceso.

Hijos menores de edad, o mayores de edad que estudien entre los 18 y 25 años.

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, si dependían económicamente.

Padres del fallecido, pero solo si demostraban dependencia económica.

Hermanos con invalidez que también dependieran económicamente.

Qué se entiende por dependencia económica

Durante años, la interpretación de la norma exigía una dependencia económica “total y absoluta”, un estándar que en la práctica cerró la puerta a numerosos reclamantes. Esa lectura fue cuestionada por la Corte Constitucional, que eliminó ese requisito al considerar que desnaturalizaba el carácter protector del sistema.

Más adelante, la Corte Suprema profundizó en el alcance del concepto y dejó claro que la dependencia no implica indigencia. Según el tribunal, “para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia”, pues la seguridad social busca preservar condiciones de vida dignas.

¿Hay formas legales de aumentar la pensión sin doble mesada?

Aunque ya no sería posible cobrar dos pensiones, los ciudadanos aún tendrían caminos para mejorar el monto mensual que recibirán al jubilarse: