El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este lunes 16 de marzo que Colombia está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba “tirada desde un avión” cerca de la frontera. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el mandatario durante un consejo de ministros. Según informó la Agencia EFE, la denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una “tasa de seguridad” del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Colombia, por su parte, respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%. En su denuncia de este lunes sobre el hallazgo de una bomba, Petro manifestó que “van muchos estallidos” y dijo que pronto hará pública “una grabación” que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido. El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. “La soberanía nacional se respeta, La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”, añadió Petro. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió las acusaciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, y aseguró que no se han realizado bombardeos contra territorio colombiano. En declaraciones a la revista Semana, afirmó que los señalamientos son falsos y que las operaciones militares se desarrollan exclusivamente dentro de Ecuador. “Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el gobierno de Petro deja pasearse por la zona”, sostuvo Noboa, al referirse a los grupos armados que operan en la frontera común. El mandatario también explicó que su Gobierno decretó un toque de queda entre las 15:00 y las 06:00 en áreas específicas debido a operativos militares y policiales en curso. “En las últimas 72 horas, se fue la familia de Fito (el que era más buscado del Ecuador) a Colombia“, afirmó. “Acá estamos en operativos fuertes y nos quieren afectar”, concluyó Noboa, en alusión a la tensión diplomática generada por las declaraciones del presidente colombiano. La semana pasada, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del FBI en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate contra los grupos del crimen organizado internacional. Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para “identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo”, de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.