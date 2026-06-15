Elecciones en Colombia: el ELN prometió no interferir en la votación entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para elegir a su próximo presidente, un anuncio inesperado volvió a poner el foco sobre la seguridad del proceso electoral. La decisión involucra a uno de los grupos armados más conocidos del país y llega en medio de una campaña marcada por el debate político y la tensión por el resultado de la segunda vuelta.

Mientras los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda intensifican sus actividades proselitistas, las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en diferentes regiones. La expectativa crece ante una elección que definirá el rumbo político de Colombia para los próximos años.

En este contexto, la discusión ya no gira únicamente alrededor de las propuestas de los aspirantes presidenciales. También toma relevancia el papel de los grupos armados ilegales y las medidas anunciadas para evitar cualquier alteración durante la jornada electoral del 21 de junio.

ELN y segunda vuelta presidencial en Colombia: qué anunció el grupo armado

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que realizará un cese al fuego unilateral durante los días que rodean la segunda vuelta presidencial en Colombia. La medida comenzará a las 00:00 horas del 20 de junio y finalizará a las 00:00 horas del 23 de junio.

Según el comunicado difundido por la dirección nacional de la organización, sus integrantes deberán abstenerse de ejecutar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante ese período. El objetivo declarado es no afectar el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Además, el ELN aseguró que respetará el derecho de los ciudadanos a votar libremente y sostuvo que no realizará acciones contra los candidatos presidenciales. El grupo también manifestó que no impedirá ni presionará a la población para participar en los comicios.

En el mismo pronunciamiento, la organización rechazó cualquier tipo de intervención extranjera en las decisiones políticas de Colombia y defendió que el proceso electoral debe resolverse exclusivamente por los ciudadanos colombianos.

Elecciones presidenciales en Colombia: seguridad y despliegue de la fuerza pública

El anuncio del ELN se conoció mientras el Gobierno colombiano refuerza las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Las autoridades consideran prioritario proteger a los votantes y asegurar la transparencia de la jornada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la legitimidad del sistema electoral y señaló que no existen pruebas que permitan vincular el comportamiento de los electores con la presencia de grupos armados ilegales en determinadas regiones.

El funcionario también destacó que la Fuerza Pública mantiene operaciones permanentes contra organizaciones criminales como el ELN, el Clan del Golfo y diversas estructuras disidentes. Según explicó, miles de integrantes de estos grupos han sido neutralizados durante los últimos años.

Con un despliegue cercano a los 408.000 efectivos, las autoridades buscarán garantizar la tranquilidad durante las elecciones del 21 de junio. Ese día, los colombianos decidirán si la Presidencia queda en manos de Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, o de Abelardo de la Espriella, líder del Movimiento Defensores de la Patria.