Olímpica acaba de ejecutar uno de los movimientos comerciales más relevantes del año en la Sabana de Bogotá: trasladó su histórico punto de Plaza Mayor y lo reemplazó por una tienda de cercanía en el sector de Chilacos, una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de Chía, Cundinamarca. La apertura no solo redefine su presencia en el municipio, sino que marca el inicio de una estrategia de expansión que incluye nuevas tiendas y una oferta de productos diseñada para el consumo diario de miles de familias. La cadena apuesta ahora por ubicaciones donde vive la gente, en barrios que concentran vivienda, comercio local y alta movilidad peatonal, un cambio que responde al nuevo comportamiento de compra de los hogares colombianos. El punto más reciente de Olímpica se encuentra en la Avenida Chilacos, en Chía, justo en el corazón de una zona que concentra más de 40.000 hogares. Allí, la empresa reemplazó su antigua operación en el Centro Comercial Plaza Mayor, que funcionó durante casi dos décadas, por un formato más cercano al barrio y al día a día de los residentes. Este modelo de tienda de cercanía busca reducir tiempos de desplazamiento y facilitar compras frecuentes de mercado, farmacia y productos de consumo básico, una tendencia que viene ganando terreno en toda la Sabana de Bogotá. La decisión responde a un cambio profundo en la forma como creció Chía. Durante los últimos años, el municipio dejó de girar alrededor de los centros comerciales para convertirse en una ciudad con amplias zonas residenciales, conjuntos cerrados y barrios con alta densidad poblacional. Olímpica entendió que hoy las familias prefieren tener el supermercado a pocas cuadras de su casa, sin depender del carro ni de grandes desplazamientos. Por eso, su nueva tienda está pensada para integrarse al barrio, no para atraer clientes desde otras zonas. La tienda cuenta con un portafolio cercano a los 15.000 productos, enfocados en consumo diario, frescos, droguería y despensa básica. Pero uno de los grandes diferenciales es la llegada de sabores del Caribe colombiano que no suelen encontrarse fácilmente en la región central del país. Entre los productos que más están llamando la atención de los clientes se destacan: La idea es que los habitantes de Chía encuentren tanto lo esencial del mercado como opciones diferenciadas que amplíen su experiencia de compra. Como suele ocurrir con cada inauguración, Olímpica activó promociones especiales en varias categorías, especialmente en: Las ofertas están pensadas para atraer a los nuevos clientes del sector de Chilacos y posicionar la tienda como el supermercado de referencia del barrio. La apertura de Olímpica Chilacos generó alrededor de 40 empleos entre directos e indirectos, con prioridad para habitantes del municipio. Este punto se suma al enfoque de la cadena de impulsar economías locales cada vez que abre una nueva tienda. Además del empleo, la operación también beneficia a proveedores regionales y al agro colombiano, uno de los pilares históricos de la compañía. Con esta inauguración, Olímpica ya suma cerca de 79 puntos de venta en Cundinamarca. Para 2026, la empresa tiene en marcha un plan que incluye: