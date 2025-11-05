Otra reconocida cadena de supermercados en Colombia se despide de sus consumidores. Esta joven pero moderna marca de tiendas cerrará todas sus sucursales, según lo determinó la multinacional que la introdujo al país.

Se trata de Tiendas Spid, uno de los nuevos formatos que el grupo Cencosud trajo al territorio para ofrecer compras diarias con rapidez y calidad. Esta marca no logró competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara.

Spid mantenía un formato distintivo con entregas rápidas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud espera fortalecer sus otras tiendas para competir con grandes empresas como Éxito y Olímpica.

La cadena Spid deja de operar en Colombia

El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrarán todas las tiendas de su marca Spid. La compañía no logró ingresar a un mercado dominado por otras cadenas como D1 o Ara.

“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a reforzar la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales para los colombianos", indicaron a Portafolio.

El plan de Cencosud será entonces consolidar la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus principales marcas frente a los consumidores colombianos. También confirmaron que más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras operaciones del grupo.

La presencia de la cadena Spid en Colombia

Cencosud inauguró Spid en 2021 con el propósito de diversificar sus formatos y competir en el sector de las tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con locales en zonas transitadas, buscaban ofrecer productos de consumo diario con buena atención y cercanía.

Spid operaba sobre tiendas de Bogotá que anteriormente fueron locales de Metro Express. Ahora, tan solo cuatro años después, decidieron el cierre total para centrarse en sus marcas más reconocidas.