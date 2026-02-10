Colsubsidio volverá a dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, luego de semanas de incertidumbre sobre la continuidad del servicio farmacéutico para millones de usuarios. El regreso fue confirmado y comenzará a regir desde este martes 10 de febrero, aunque con una operación más limitada que la que existía anteriormente. La reactivación del servicio no se dará en todos los puntos de atención que Colsubsidio operaba antes de la ruptura con la EPS. Según la información conocida hasta ahora, la dispensación se realizará en 42 puntos seleccionados en distintas regiones del país, cuyos detalles serán comunicados oficialmente a los usuarios. Durante el transcurso de este lunes, tanto Colsubsidio como Nueva EPS anunciarán información adicional sobre horarios, sedes habilitadas y condiciones de atención. La medida representa un nuevo capítulo en la compleja relación entre el gestor farmacéutico y la EPS más grande del país, actualmente bajo intervención estatal. El retorno de Colsubsidio no implica una reactivación total del modelo de dispensación que funcionó durante años con Nueva EPS. La entrega de medicamentos se hará únicamente en 42 puntos específicos, lo que obliga a los afiliados a estar atentos a los canales oficiales para conocer si su ciudad o municipio está incluido. Esta operación parcial responde a los desacuerdos financieros y operativos que llevaron a Colsubsidio a anunciar, a finales de diciembre, que dejaría de prestar el servicio a partir del 1.º de enero de 2026. Aunque esa decisión sigue en pie para el futuro, el nuevo acuerdo busca garantizar la atención inmediata y evitar una afectación mayor a los usuarios. Desde que se anunció la suspensión del servicio, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por lo que consideró un riesgo grave para la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos. La entidad advirtió que la situación podía tener impactos directos sobre pacientes crónicos y personas con tratamientos de alto costo. En los últimos días, la Defensoría, liderada por Iris Marín Ortiz, promovió espacios de diálogo entre Colsubsidio y la Nueva EPS con el objetivo de acercar posiciones y evitar una ruptura total. Estas gestiones fueron clave para destrabar el regreso parcial del gestor farmacéutico mientras se buscan soluciones de fondo. El regreso de Colsubsidio no significa que Nueva EPS dependa exclusivamente de este gestor farmacéutico. Durante las últimas semanas, la EPS ha venido integrando nuevos operadores a su red para garantizar la entrega de medicamentos en distintas zonas del país. Estos nuevos aliados seguirán cumpliendo un rol central, especialmente en regiones donde Colsubsidio no retomará operaciones. La estrategia apunta a diversificar la red de dispensación y reducir el riesgo de interrupciones, en medio de un contexto marcado por tensiones financieras, quejas de usuarios y debates nacionales sobre el precio de los medicamentos.