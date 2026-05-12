La justicia colombiana volvió a poner bajo la lupa el caso de corrupción más explosivo que ha golpeado al Gobierno de Gustavo Petro. Un juez de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, luego de concluir que se vencieron los términos legales para iniciar el juicio en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produjo después de que el despacho judicial determinara que transcurrieron más de 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que arrancara formalmente el juicio oral. Aunque la Fiscalía insistió en que varios retrasos fueron responsabilidad de la defensa, el juez concluyó que el tiempo excedido fue suficiente para conceder la libertad por vencimiento de términos. La orden incluye la expedición inmediata de la boleta de libertad para Sandra Liliana Ortiz Nova, quien permanecía detenida mientras avanzaba la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con millonarios sobornos en el Congreso. El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concluyó que el proceso judicial superó ampliamente los tiempos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Según explicó el despacho, entre la presentación formal de la acusación y el pasado 11 de mayo de 2026 pasaron 329 días válidos sin que iniciara el juicio oral, superando así el límite legal de 240 días. La defensa de Sandra Ortiz había solicitado en varias oportunidades la libertad por vencimiento de términos, pero esta fue la primera vez que el argumento prosperó ante la justicia. Durante la audiencia, el juez aseguró que, pese a descontar días atribuibles a maniobras procesales de la defensa y retrasos del juzgado, el plazo seguía excedido de manera significativa. La Fiscalía General de la Nación sostiene que Sandra Ortiz habría tenido un papel clave dentro de la presunta red de corrupción que operó en la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, la exfuncionaria habría servido como intermediaria en la entrega de sobornos a altos dirigentes del Congreso para garantizar respaldo político a proyectos del Gobierno Nacional. La investigación señala que Ortiz habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos de parte de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, dinero que posteriormente habría sido entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name. Por estos hechos, la exconsejera enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. En una de las audiencias más recientes, Sandra Ortiz lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía y aseguró que fue presionada para declarar contra exministros del Gobierno Petro. La exfuncionaria afirmó ante el juez que investigadores le habrían advertido que sería imputada y enviada a prisión si no entregaba información contra miembros del Ejecutivo. Ortiz insistió en que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y negó cualquier participación directa en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “Yo no era ordenadora del gasto y jamás tuve relación con la contratación de la entidad”, sostuvo durante la diligencia judicial. Aunque Sandra Ortiz recuperará la libertad, el proceso penal continúa activo y la investigación no fue archivada. La Fiscalía presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez, por lo que ahora será un tribunal el encargado de revisar si mantiene o revoca la medida de libertad. Mientras tanto, la exconsejera seguirá vinculada formalmente al caso de corrupción de la UNGRD, considerado uno de los escándalos más delicados que enfrenta el Gobierno Petro por las denuncias sobre presunta compra de apoyos políticos en el Congreso. En caso de ser hallada culpable, Sandra Ortiz podría enfrentar una condena cercana a los 10 años de prisión, especialmente por el delito de lavado de activos, que es el cargo más grave dentro del proceso. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para demostrar que la exfuncionaria participó en una estructura destinada al pago de coimas con recursos públicos. Sin embargo, la defensa mantiene la tesis de que Ortiz no tuvo ninguna responsabilidad en el esquema de corrupción y que las acusaciones están basadas principalmente en declaraciones de otros implicados dentro del escándalo.