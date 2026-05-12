La población de hipopótamos en Colombia volvió a instalarse en el centro del debate ambiental por una combinación de costos millonarios, logística internacional y propuestas de traslado que involucran a otros países. Lo que comenzó hace décadas como una consecuencia del legado de Pablo Escobar hoy representa uno de los desafíos de fauna invasora más complejos del país. El crecimiento sostenido de estos animales en el Magdalena Medio obliga a tomar decisiones que combinan conservación, seguridad y recursos económicos. Aunque durante meses se habló de esterilización, control poblacional y eutanasia, una nueva alternativa volvió a tomar fuerza: el traslado internacional de decenas de ejemplares hacia otros centros de conservación. El plan para trasladar 80 hipopótamos en Colombia hacia India tendría un costo superior a los US$3 millones, según cálculos difundidos por organizaciones involucradas en la propuesta. La operación incluye captura especializada, entrenamiento previo, traslado terrestre, alquiler de aviones de carga, asistencia veterinaria y estructuras reforzadas para movilizar animales de gran tamaño. Además, el viaje no sería simple: los ejemplares deberían recorrer cerca de 15.000 kilómetros hasta Jamnagar, en India, donde funciona Vantara, un centro privado de conservación animal. La logística contempla reducir al mínimo el uso de anestesia mediante procesos graduales de habituación alimentaria y entrenamiento conductual para facilitar el ingreso a corrales y guacales. Mientras avanza la discusión sobre el traslado a Asia, Venezuela busca recibir hipopótamos de Colombia como alternativa complementaria al plan de manejo ambiental. La propuesta habría sido manifestada por canales diplomáticos y con participación de entidades vinculadas al rescate y conservación animal. Para algunos sectores, esta opción permitiría disminuir la presión sobre la población actual sin depender exclusivamente de medidas como la eutanasia química, contemplada dentro del plan oficial colombiano. Sin embargo, el Gobierno colombiano aclaró que cualquier traslado internacional sería solo una medida complementaria y no reemplazaría las acciones ya previstas para controlar el crecimiento de esta especie invasora. Actualmente, los hipopótamos en Colombia continúan expandiéndose en zonas del Magdalena Medio, donde generan impactos sobre ecosistemas locales y preocupaciones en comunidades cercanas.