El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado un endurecimiento en los controles fronterizos. No obstante, se dispone de un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. Los individuos que reúnan los criterios establecidos por el Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante destacar que la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. La ESTA es la autorización previa requerida para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, incluida la frontera terrestre desde 2022). Autoriza estanciasde hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La autorización de la ESTA no asegura la admisión: la determinación final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de países que están incluidos en el VWP pueden realizar el trámite únicamente si: Desde 2022, la autorización ESTA es también necesaria para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que el pasaporte expire). Asimismo, permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa. La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que facilita el viaje sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, autoriza el embarque; el ingreso final siempre es determinado por CBP al llegar al punto de entrada.