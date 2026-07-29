Este miércoles, 29 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 624.506 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,19%.

En la última semana, la cotización del Real cayó 1.17% y en el último año acumula una disminución de 11.72%, lo que refleja una tendencia bajista.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia bajista: leve alza inicial, varias caídas, breve pausa de dos días sin cambios y cierre nuevamente a la baja, con saldo negativo.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue de 3.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 15.27%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva respecto a los últimos tres días. Este aumento sugiere una posible recuperación en el valor de la moneda, lo que podría influir en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor unitario de 624.5059598494354 pesos colombianos, deberán pagar 62450.59598494354 pesos; comprar 200 reales costará 124901.19196988708 pesos y 500 reales costará 312252.9799247177 pesos.