Durante un largo tiempo quisieron frenar el avance del desierto sin éxito, hasta que un inesperado experimento cambió por completo el paisaje desde debajo de la arena.

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Durante muchos años, la respuesta más utilizada para combatir el avance de la desertificación fue la plantación de árboles. No obstante, esa estrategia no logró los resultados esperados. La escasez de agua, las ráfagas de viento y el deterioro progresivo del suelo hacían que la mayoría de los árboles jóvenes no lograran desarrollarse.

Mientras esos esfuerzos fracasaban, el desierto continuó expandiéndose y las tierras aptas para el cultivo siguieron reduciéndose. A esto se sumó que los proyectos de recuperación requerían inversiones millonarias, aunque su impacto sobre el terreno era mínimo.

Pero una prueba realizada en el borde del desierto del Sáhara cambió por completo esa historia. En lugar de recurrir a maquinaria o grandes obras, los investigadores apostaron por una solución tan inesperada como efectiva: liberar 500 tortugas de la especie Centrochelys sulcata en una zona degradada.

Cinco años después, el paisaje era otro.

La reactivación del ecosistema del desierto a partir de soltar tortugas. Zoológico de San Diego

Las tortugas que lograron lo que miles de árboles no pudieron en el desierto

La especie no se limita a caminar sobre la arena: es una excavadora nata. Para escapar de un calor que puede superar los 60 o 70 grados durante el día y del frío nocturno, construye refugios subterráneos que alcanzan hasta 10 metros de profundidad.

Esos túneles hicieron algo que ninguna plantación había conseguido. Al perforar la costra endurecida del suelo, permitieron que el agua de lluvia penetrara en capas profundas en lugar de evaporarse en minutos. El terreno recuperó capacidad de retención y la humedad empezó a persistir bajo la superficie.

Centrochelys sulcata: por qué esta tortuga es considerada un “ingeniero del ecosistema”

El fenómeno encaja con un concepto conocido en ecología: el de las especies que modifican físicamente su entorno y, al hacerlo, benefician a muchas otras. Se las llama ingenieras del ecosistema, y la tortuga africana cumple el papel a la perfección.

Su excavación reproduce, de forma instintiva, lo que los agricultores de la región hacen a mano cuando cavan pequeños hoyos para retener agua y materia orgánica.

La diferencia está en la escala y la constancia. Lo que para una persona supone un trabajo agotador, para el animal es puro comportamiento natural, repetido día tras día sin descanso.

La evolución del ambiente del Sahara luego del paso de las tortugas. IA

Cinco años después, el suelo del desierto mostró un cambio que sorprendió a los investigadores

El cambio no fue inmediato ni evidente al principio. Se manifestó de a poco, y quedó registrado desde arriba:

Imágenes satelitales captaron manchas verdes en áreas donde antes solo había arena expuesta.

Semillas que llevaban años sin poder germinar encontraron por fin las condiciones mínimas para brotar.

Aves e insectos colonizaron los espacios excavados, reactivando la cadena ecológica.

No se trata de un bosque denso en el sentido clásico, pero sí de una recuperación visible de biodiversidad en un lugar dado por perdido. La vida regresó siguiendo el rastro de humedad que dejaron los túneles.

El experimento que podría cambiar la forma de combatir el avance del desierto

El desierto no se va a convertir en selva por acción de unos reptiles excavadores, y la restauración depende de muchos factores: lluvia, presión ganadera, gestión sostenible. Pero la lección es potente igual.

En ciertos contextos, reintroducir una especie clave puede reactivar procesos ecológicos dormidos sin necesidad de intervenciones artificiales gigantescas. A veces, la herramienta más eficaz contra la desertificación no es una máquina, sino un animal que lleva millones de años aprendiendo a sobrevivir en la arena.