En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 29 de julio de 2026 cerró a 3649.67 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del3,81% en contraste con el precio de apertura.

El euro repuntó 3.41% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de -19.09%, reflejando un rebote reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una trayectoria volátil: comenzó con un descenso, siguió con dos alzas, luego dos caídas, repuntó con dos avances, tuvo otra corrección y cerró con dos subidas, quedando por encima del nivel inicial.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica confianza en la moneda y posibles proyecciones favorables para el futuro.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 364966.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 729933.98 pesos colombianos y 500 euros, 1824834.95 pesos colombianos.