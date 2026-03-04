Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que sea por periodos breves. Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden ingresar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ojo: la ESTA no reemplaza el pasaporte; se exige pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Tampoco sustituye la Real ID (no aplica a viajes internacionales). La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022). Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada. Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que: La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización digital que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo dicho programa. Es el permiso previo al desplazamiento: se gestiona en línea y, si es aprobado, habilita el embarque, pero la admisión final siempre la define CBP al arribar al punto de entrada. Desde 2022 también se exige ESTA para quienes ingresen por paso terrestre, además de aire y mar. La autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que expire el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos cortos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones del programa. El Visa Waiver Program incluye actualmente a 42 países distribuidos entre Europa, Oceanía, Asia, y algunos de América del Sur y Medio Oriente. Hasta el momento, Colombia no forma parte del programa, pero sí lo hacen: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza. Brunéi, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán. Australia, Nueva Zelanda. Israel y Qatar. Chile.