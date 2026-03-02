Las autoridades migratorias de Estados Unidos cuentan con la potestad de rechazar o incluso anular pasaportes extranjeros, incluidos los emitidos a ciudadanos colombianos, cuando el documento no cumple con los estándares internacionales de validez. Esta situación suele darse si el pasaporte presenta daños visibles, alteraciones, manchas, páginas desprendidas o señales de manipulación, ya que estos defectos impiden verificar correctamente la identidad del viajero y comprometen su aceptación como documento oficial de ingreso. En un escenario de alto movimiento de viajeros, especialmente durante temporadas de pico turístico, aumentan las consultas de colombianos que buscan saber qué tipos de deterioro pueden generar problemas en migración. Al mismo tiempo, crece la inquietud por conocer qué pasos seguir si el pasaporte tiene rasgaduras, dobleces pronunciados, humedad u otros defectos físicos, ya que estas condiciones pueden derivar en demoras, rechazos o la negación directa del ingreso en los controles fronterizos. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que un pasaporte pierde su validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura clara de los datos personales. En estos casos, los agentes migratorios están facultados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso, incluso si el viajero cumple con el resto de los requisitos. Existen distintas condiciones físicas o alteraciones que pueden derivar en la anulación del pasaporte al momento de viajar: En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta. Las autoridades de Estados Unidos puntualizan que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran: En resumen, un pasaporte que muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta y sin intervenciones ajenas sigue siendo perfectamente válido para viajar. La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando: Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.