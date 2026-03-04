La Tercera Guerra Mundial ya no es una teoría conspiranoica que se queda en simples palabras: cierto grupo de historiadores y expertos en conflictos bélicos aseguran que “no es alarmista” pensar en la posibilidad de que se desate un conflicto de esta índole. En este marco, el rey Carlos III de la Corona Británica se posicionó y reveló cuál sería la principal amenaza para Europa. Si bien el monarca británico no hizo mención explícita a la Tercera Guerra Mundial, el rey Carlos sí precisó acerca de cuál es la principal amenaza para Europa y para el Viejo Continente. Las declaraciones fueron realizadas anteriormente en una conferencia en el Parlamento de Alemania. Durante su discurso, el rey Carlos III aseguró que Rusia, conducida por su actual presidente Vladimir Putin, es la principal amenaza a futuro sobre los valores democráticos de Europa y sobre la seguridad del continente. De esta manera, el referente de la corona sentó una postura de cara al futuro y a una posible guerra mundial. En ese mismo discurso, el rey Carlos, quien también habló en nombre de toda la Corona Británica, calificó la agresión rusa en Ucrania como un desafío crítico para la paz y la democracia en Occidente. Destacó, además, que esta agresividad de Rusia exige una respuesta firme y coordinada de los países europeos. Así las cosas, el máximo representante de Gran Bretaña aseguró que esa respuesta debe garantizar la protección de los ciudadanos ucranianos, y del resto de las personas europeas que habitan otros países, y debe mantener la integridad de las instituciones democráticas en el continente. Si bien la posibilidad de que se desate una Tercera Guerra Mundial hoy no es algo concreto, los historiadores y expertos temen que este conflicto global se desate de un momento para otro y de forma espontánea. Influye en esa perspectiva la cantidad de conflictos bélicos que ya se desarrollan hoy por hoy en distintas partes del mundo. El historiador británico Andrew Roberts, por ejemplo, ha expresado que “no es alarmista pensar en una Tercera Guerra Mundial”. Señaló, así, que debe tomarse en serio esta posibilidad dado el actual clima de incertidumbre a nivel internacional.