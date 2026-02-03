El nuevo acuerdo bilateral habilita estancias de hasta tres meses para turismo, estudios, negocios y actividades culturales.

Luego de la puesta en marcha del acuerdo bilateral, los ciudadanos colombianos ya pueden ingresar a Mongolia sin necesidad de visado para estancias cortas. La medida fue confirmada por la Cancillería y representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la exención permite entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio mongol por un período máximo de 90 días. El beneficio aplica exclusivamente para viajes de corta duración y no habilita la realización de actividades remuneradas.

Para el Gobierno, esta flexibilización del régimen de visados constituye un hito en la relación bilateral, al facilitar el contacto directo entre ciudadanos y promover mayores intercambios turísticos, académicos y comerciales, en un contexto de cooperación y reciprocidad.

¿En qué consiste la exención de visa para viajar a Mongolia?

El acuerdo establece que los ciudadanos colombianos podrán viajar a Mongolia sin tramitar visa previa, siempre que la estadía no supere los tres meses. Durante ese período, podrán ingresar y circular libremente por el país asiático bajo el marco de la exención de corta duración.

La Cancillería aclaró que el beneficio no autoriza el ejercicio de actividades laborales pagas. Se trata de una medida pensada para fomentar la movilidad internacional y simplificar los trámites migratorios, manteniendo los controles habituales de ingreso.

¿Qué actividades están permitidas durante la estadía de 90 días?

La exención de visado cubre viajes con fines de turismo, estudios, capacitación y participación en eventos culturales, académicos o deportivos. También contempla desplazamientos por motivos de negocios, trámites administrativos o judiciales, así como coberturas periodísticas.

Todas estas actividades deben realizarse dentro del plazo máximo de 90 días. Una vez superado ese período, o en caso de requerir permanencias más prolongadas, será necesario iniciar los trámites migratorios correspondientes según la normativa vigente.

¿Por qué este acuerdo es clave para la relación bilateral?

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que la flexibilización del régimen de visados representa un avance significativo en el vínculo entre ambos países. El acuerdo busca facilitar el intercambio directo entre ciudadanos y estimular nuevas oportunidades en materia de turismo, educación y comercio.

Además, el Gobierno destacó que este paso refleja el interés mutuo por profundizar la cooperación y promover una mayor movilidad internacional en condiciones de confianza, con el objetivo de ampliar los lazos económicos y culturales a mediano y largo plazo.

Impulso al turismo y a la movilidad internacional

La entrada en vigor de esta exención se enmarca en una estrategia más amplia orientada a posicionar al país como un actor con mayor proyección internacional. La medida también apunta a diversificar destinos y fortalecer la presencia colombiana en Asia.

Con este acuerdo, se espera un aumento gradual de los viajes entre ambas naciones y una mayor articulación en proyectos académicos y comerciales, consolidando un nuevo canal de integración que reduce barreras y simplifica el acceso para estancias breves.