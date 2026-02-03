El fallo de la Corte Suprema sobre estabilidad laboral reforzada.

Aumentó $300 la gasolina: estas son las tres ciudades que todavía tienen el combustible más barato del país

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cambió el criterio sobre la estabilidad laboral reforzada y fijó límites a los despidos de trabajadores que están cerca de pensionarse. La Sala de Casación Laboral amplió el alcance de esta protección y aclaró que no solo importan las semanas cotizadas, sino también la cercanía a la edad de jubilación.

El nuevo criterio modifica interpretaciones que se venían aplicando desde hace años en materia laboral. Hasta ahora, la protección especial se analizaba sobre todo cuando el despido impedía completar las semanas requeridas. Con esta postura, también se reconoce la vulnerabilidad de quienes ya cumplieron ese requisito, pero están a pocos años de la edad de retiro.

La Corte amplía la protección a trabajadores próximos a jubilarse

De acuerdo con lo difundido por Blu Radio, la Corte sostuvo que despedir a una persona que está a menos de tres años de la edad pensional puede afectar su mínimo vital y la continuidad de sus aportes a la seguridad social. Por eso, ese grupo también queda cubierto por la estabilidad laboral reforzada.

El fallo de la Corte Suprema sobre estabilidad laboral reforzada. (Fuente: archivo)

El alto tribunal consideró que una lectura solamente formal de los requisitos dejaba sin cobertura a trabajadores en una etapa sensible de su vida laboral. Desde este enfoque, el análisis debe centrarse en el impacto real del despido y no solo en el cumplimiento técnico de condiciones.

Además, el criterio indica que no basta con pagar una indemnización para desvincular a un empleado en estas condiciones si no existe una causa objetiva y verificable. El empleador debe poder justificar de manera suficiente la decisión.

Qué efectos prácticos tiene el fallo

Este cambio obliga a las empresas a evaluar con mayor cuidado los despidos de personal cercano a la edad de pensión. Cuando se trata de trabajadores con semanas completas y a menos de tres años de cumplir la edad exigida, la desvinculación sin causa puede ser cuestionada judicialmente.

Para los empleados, el criterio refuerza la posibilidad de reclamar protección y solicitar el reintegro si corresponde. En el caso citado por el medio colombiano, la Corte ordenó reincorporar al trabajador despedido y pagar los salarios dejados de percibir.

Condiciones que tuvo en cuenta la Corte Suprema

Los puntos considerados para extender la protección fueron:

Tener completas las exigidas semanas de cotización exigidas Estar a menos de tres años de la edad de pensión Haber sido despedido sin causa justificada

El fallo de la Corte Suprema sobre estabilidad laboral reforzada. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Corte también remarcó que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que el paso hacia la jubilación debe darse con garantías de estabilidad para el trabajador.