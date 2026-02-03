Fin de la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá el ingreso al país a los extranjeros que tengan este documento.

Pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, continúa en funcionamiento un esquema especial de ingreso legal sin visa destinado a determinados ciudadanos extranjeros. Este mecanismo permite viajar al país por períodos breves y con objetivos puntuales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

La modalidad está contemplada dentro del Visa Waiver Program (VWP), que autoriza el ingreso mediante la aprobación previa de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Para acceder a este permiso, es obligatorio contar con un pasaporte electrónico vigente, emitido por alguno de los países adheridos al programa, ya que la autorización queda asociada de forma directa a ese documento.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Fuente: archivo.

Estados Unidos cuenta con un sistema alternativo de autorización que permite a determinados viajeros ingresar al país sin necesidad de tramitar una visa convencional. Se trata de la ESTA, un permiso previo obligatorio para ciudadanos de países que forman parte del Visa Waiver Program (VWP) y que viajan por vía aérea, marítima o terrestre, incluida la frontera terrestre desde 2022.

Esta autorización habilita estadías temporales de hasta 90 días con fines de turismo, actividades comerciales limitadas o tránsito. Sin embargo, la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso automático: la decisión final siempre corresponde al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

Quiénes están habilitados a solicitar la ESTA

El permiso solo puede ser gestionado por ciudadanos de países incluidos en el VWP que cumplan con estas condiciones:

Poseer un pasaporte electrónico válido emitido por un país adherido al programa.

Realizar un viaje de corta duración , exclusivamente por turismo, negocios o tránsito.

Contar con la autorización aprobada en línea antes de iniciar el viaje.

En caso de que el país de origen no integre el Visa Waiver Program, no es posible utilizar la ESTA y será necesario tramitar una visa, como la B1/B2, u otra categoría según el motivo del viaje.

Sin visa americana y con un solo documento: así puedes ingresar a Estados Unidos con pocos requisitos. Fuente: Archivo.

Cómo obtener el documento que permite el ingreso sin visa

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son: