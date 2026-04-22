El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en los controles fronterizos. Sin embargo, se ha establecido una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o en tránsito, siempre que la duración de su estancia sea breve. Los individuos que cumplan con los criterios del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Cabe destacar que el permiso no sustituye al pasaporte. Se requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. Asimismo, no reemplaza la Real ID, la cual no es aplicable a viajes internacionales. La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a los Estados Unidos por aire, por mar o incluso por tierra, incluida en 2022. Este documento permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. Sin embargo, su aprobación no garantiza la admisión al país, la decisión final la toma el oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el Visa Waiver Program pueden realizar el proceso bajo las siguientes condiciones: Sin embargo, si su país no está incluido en el VWP -como es el caso de los ciudadanos colombianos- no podrá utilizar la ESTA. En su lugar, deberá gestionar la visa B1/B2 u otra que sea pertinente. La ESTA es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a los Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas al país. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, facilita el embarque. Desde 2022, también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años. Admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa. El Visa Waiver Program incluye actualmente a 42 países distribuidos entre Europa, Oceanía, Asia, y algunos de América del Sur y Medio Oriente. Hasta el momento, Colombia no forma parte del programa, pero sí lo hacen: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza. Brunéi, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán. Australia, Nueva Zelanda. Israel y Qatar. Chile.