Colegio La Presentación Sans Façon, una de las instituciones educativas más tradicionales del norte de Bogotá, ha confirmado su decisión de cerrar definitivamente sus puertas tras casi 130 años de historia, en el contexto de una profunda crisis que afecta al sector de la educación privada en la capital y en todo el país. Fundado en 1897 y situado en la calle 170 con carrera 17, el colegio ha sido un pilar en la formación de generaciones de niñas, siguiendo el modelo educativo de las Hermanas Dominicas de la Caridad. Esta institución se ha destacado por su sólida identidad institucional, su formación en valores y el sentido de pertenencia que ha cultivado en su comunidad educativa. La disminución de matrículas, el aumento de los costos operativos y la dificultad de las familias para asumir pensiones cada vez más altas hicieron inviable la continuidad del proyecto educativo. La principal razón del cierre es la caída sostenida en el número de estudiantes, un fenómeno que se ha intensificado desde la pandemia y que no ha logrado revertirse. Según fuentes del sector educativo, el colegio ya no alcanzaba el punto de equilibrio financiero necesario para sostener su operación. El cierre de colegios privados en Bogotá es un fenómeno preocupante. En los últimos seis años, cerca de 400 colegios privados han cerrado en Bogotá, según datos de organizaciones del sector educativo. En el 2026, al menos 35 instituciones privadas dejaron de recibir estudiantes en la capital, incluyendo planteles con más de cuatro décadas de funcionamiento, como el Colegio Nueva Alianza Integral, ubicado en la localidad de San Cristóbal. En la actualidad, Bogotá cuenta con 1.282 instituciones educativas privadas activas, reguladas por la Secretaría de Educación Distrital, aunque esta cifra ha mostrado una tendencia a la baja. La disminución en la demanda se erige como uno de los factores más significativos. En el 2020, Bogotá contaba con 503.512 estudiantes inscritos en instituciones educativas privadas. Para el año 2024, esta cifra se redujo a 431.138, lo que implica una disminución del 14 % en un lapso de tan solo cuatro años. Este descenso no se atribuye únicamente a motivos económicos, sino que también se debe a la transformación en las dinámicas educativas: un número creciente de familias elige la educación pública, modalidades virtuales o modelos alternativos que resultan más asequibles. El aspecto demográfico desempeña un papel fundamental. De acuerdo con el DANE, Bogotá se encuentra entre las ciudades con el menor índice de nacimientos en Colombia. En el 2015, se registraron 102.795 nacimientos en la capital; sin embargo, en 2024, esta cifra disminuyó a 56.541, lo que representa una reducción del 45 % en menos de diez años. Esta situación conlleva a una menor cantidad de niños que ingresan al sistema educativo, afectando de manera directa la sostenibilidad de las instituciones educativas privadas. Para el 2026, el Ministerio de Educación Nacional ha autorizado un incremento aproximado del 7 % en matrículas y pensiones, lo que se suma a las repercusiones del aumento del salario mínimo y los costos laborales. La mayoría de las instituciones educativas privadas atienden a una población de estratos 1, 2 y 3, lo que implica que cualquier ajuste en las tarifas puede provocar una deserción inmediata. Muchos padres se ven imposibilitados de mantener el gasto mensual y optan por alternativas públicas o virtuales. La situación se manifiesta a nivel nacional. En el transcurso de los últimos seis años, más de 6.200 colegios privados han cerrado en Colombia, de acuerdo con los registros del Directorio Único de Establecimientos Educativos. En los últimos dos años, 769 instituciones han cesado sus operaciones, de las cuales 170 se localizan en Bogotá y al menos 60 más están en proceso de cierre.