La inauguración del Hangar 7 de AEROMAN en El Salvador marca un punto de inflexión en la industria aeronáutica regional. El proyecto, presentado como el mayor centro de mantenimiento del mundo, amplía de forma decisiva la capacidad del país para atender aeronaves comerciales. Ubicado en el aeropuerto internacional, el complejo incorpora nuevas líneas de mantenimiento y eleva la escala de operaciones a niveles inéditos en América Latina. La expansión responde a la creciente demanda global de servicios técnicos para aerolíneas. Durante el acto oficial, el presidente Nayib Bukele destacó el alcance del proyecto y afirmó: “este Hangar 7 nos da 16 líneas adicionales de producción, con lo cual alcanzamos 65 líneas de producción en un solo sitio, lo que convierte a El Salvador en el mayor centro de mantenimiento del mundo”. El nuevo hangar suma 16 posiciones adicionales para aeronaves de fuselaje angosto y aumenta la capacidad para atender aviones de mayor tamaño. Esto permite gestionar múltiples operaciones simultáneas con estándares internacionales. La ampliación consolida a El Salvador como un nodo estratégico para el mantenimiento aeronáutico. Las aerolíneas encuentran en esta infraestructura una alternativa competitiva para sus operaciones técnicas en la región. El proyecto tiene un fuerte componente laboral. Las autoridades estiman la creación de más de 1700 empleos directos, fortaleciendo un sector que ya venía en expansión. Además, se impulsa la formación de talento local en áreas técnicas. Bukele subrayó que “la formación de talento nacional en este rubro nos permitirá competir a nivel internacional y ofrecer servicios de calidad mundial aquí mismo, en El Salvador”. La apuesta por la industria aeronáutica forma parte de un plan más amplio para captar capital extranjero y diversificar la economía. El gobierno sostiene que la estabilidad jurídica y política es un factor clave para atraer empresas. En ese contexto, el país busca posicionarse como referente global en servicios de mantenimiento. La nueva capacidad instalada permite atender tanto aeronaves pequeñas como de gran porte, ampliando el alcance de clientes internacionales y consolidando su papel en el mercado mundial.