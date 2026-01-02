Estados Unidos prohíbe renovar y suspende pasaportes de migrantes que no completaron este trámite. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Estados Unidos estableció condiciones estrictas para el uso y la renovación del pasaporte estadounidense, un documento que permite viajar y realizar trámites dentro y fuera del país. Las disposiciones están vigentes desde mayo de 2025 y afectan tanto a ciudadanos como a residentes, incluidos los migrantes que no completaron determinados requisitos administrativos.

A partir de la implementación del Real ID como identificación obligatoria para vuelos nacionales y el ingreso a edificios federales, quienes no cuentan con ese documento deben presentar un pasaporte válido. No obstante, las autoridades advirtieron que no todos los pasaportes vencidos pueden renovarse y que, en ciertos casos, el trámite queda directamente suspendido.

¿Quiénes no pueden renovar el pasaporte en Estados Unidos?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno estadounidense, no podrán avanzar con la renovación del pasaporte aquellas personas que presenten el documento en alguna de estas situaciones:

El pasaporte está dañado, fue robado o se encuentra extraviado.

Fue emitido cuando el titular era menor de 16 años.

Se emitió hace 15 años o más.

No refleja el nombre legal actual y no se cuenta con documentación que respalde el cambio.

En estos casos, el sistema de renovación no está habilitado y la solicitud puede ser rechazada automáticamente.

Qué pasa si no se puede renovar el pasaporte

Los ciudadanos y migrantes que no cumplen con los requisitos de renovación deben iniciar el trámite completo desde cero, como si solicitaran el pasaporte por primera vez. Este procedimiento es obligatorio y no admite excepciones.

El primer paso es completar el formulario DS‑11, que debe presentarse sin firmar hasta estar frente a un agente autorizado. Además, se exige reunir documentación que acredite ciudadanía estadounidense, una identificación válida, una fotografía reciente y el pago de las tarifas correspondientes.

Cuánto cuesta y cuánto demora el nuevo pasaporte

El costo aproximado del pasaporte libro es de USD 130, a lo que se suma una tarifa de aceptación de USD 35, según el lugar donde se realice el trámite. El pago puede efectuarse mediante cheque, giro postal o tarjeta, dependiendo del centro habilitado.

El tiempo de procesamiento regular es de 6 a 8 semanas, aunque existe la opción de un servicio expedito, con entrega estimada en 2 a 3 semanas, mediante el pago adicional correspondiente.

Dónde se realiza el trámite presencial

La solicitud del nuevo pasaporte debe presentarse en persona en centros de aceptación autorizados, como oficinas de correos, bibliotecas públicas o agencias gubernamentales locales. Una vez aprobado, el documento se envía por correo postal a la dirección informada por el solicitante.

Estas condiciones se mantienen vigentes y forman parte de los controles establecidos por el Gobierno de Estados Unidos para el uso del pasaporte como documento oficial.