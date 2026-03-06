El Concejo de Bogotá dio luz verde a una iniciativa que busca mantener viva la memoria de Miguel Uribe Turbay, quien tuvo una extensa trayectoria en el servicio público como concejal, presidente del cabildo distrital, secretario de Gobierno y posteriormente senador de la República. La decisión se produjo meses después del atentado ocurrido en junio de 2025, ataque que derivó en su fallecimiento el 11 de agosto tras varias semanas de hospitalización. La medida quedó formalizada mediante el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, un documento que establece múltiples acciones simbólicas y urbanas para recordar al dirigente político. Las disposiciones abarcan desde cambios en la movilidad de Bogotá hasta nuevos espacios de memoria en instituciones públicas, parques y escenarios de la ciudad. Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que un tramo de la calle 34 pasará a denominarse avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay. El corredor comprende el sector entre la carrera Séptima y la conexión con importantes vías de la capital, lo que integrará su nombre a uno de los ejes de circulación urbana. La normativa también abre la puerta para que una estación del Sistema Integrado de Transporte Público adopte su nombre. Esta denominación podría asignarse a una parada de la futura línea del metro, a una estación de TransMilenio o incluso a infraestructura de cable aéreo, decisión que dependerá de estudios técnicos posteriores. Otro de los espacios que cambiará su identidad es el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón y lugar donde ocurrió el atentado. Este escenario pasará a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay, donde además se instalará un monumento destinado a actividades de memoria ciudadana y encuentros comunitarios. El acuerdo también fija una fecha permanente en el calendario institucional de la capital: cada 11 de agosto se celebrará el Día Cívico Miguel Uribe Turbay. La jornada recordará el día de su fallecimiento y estará acompañada de actividades organizadas por entidades distritales y organizaciones sociales. Dentro de estas conmemoraciones se contemplan eventos deportivos y comunitarios como una caminata ciudadana y una media maratón dedicada a su memoria. Además, el proyecto autoriza la creación de una sede educativa distrital y de un espacio académico orientado a la investigación sobre gestión pública, participación ciudadana e institucionalidad.