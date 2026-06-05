Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 4 de junio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 136, correspondieron al número 6439.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 4 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6439, serie 136

Mega Gordo de $ 500 millones: 8026, serie 284

Súper Gordo de $ 250 millones: 4305, serie 125.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 8480, serie 296

N° 7669, serie 125

N° 1784, serie 181

N° 9988, serie 8

N° 8284, serie 115

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

5256, serie 406

2871, serie 283

8750, serie 29

3326, serie 101

4576, serie 67

3764, serie 182

3523, serie 401

5514, serie 379

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

388, serie 309

3307, serie 439

3184, serie 70

4283, serie 321

8591, serie 442

4744, serie 465

2456, serie 179

6190, serie 13

364, serie 374

4494, serie 303.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 4 de junio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar señaló que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos pueden sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su página oficial:

Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan marcas de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Fija límites concretos de dinero y de tiempo.

No persigas las pérdidas ni intentes recuperarlas.