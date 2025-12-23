Masacre en Río de Oro, Cesar: una familia entera fue asesinada a balazos y el autor del crimen permanece prófugo. (Fuente: Shutterstock)

El municipio de Río de Oro, en el sur del departamento del Cesar, continúa conmocionado por el ataque armado que acabó con la vida de tres integrantes de una misma familia, entre ellos una menor de edad. El hecho ocurrió durante la noche del sábado 20 de diciembre, en una zona rural de la localidad, y generó temor entre los habitantes.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron con rumbo desconocido.

Con el paso de las horas se confirmó que las personas fallecidas fueron Nelly Geraldine García Mejía, Anderson Rocha Núñez y una niña de 12 años, quien murió pese a recibir atención médica en un centro asistencial cercano.

Avanzan las investigaciones tras la masacre en Río de Oro

Luego del crimen, la Policía del Cesar activó un equipo especial de investigación judicial e inteligencia para esclarecer lo ocurrido. El ataque se registró entre los sectores de Morrison y Los Ángeles, en área rural del municipio, una zona donde se han reportado disputas por el control territorial.

Según explicó el coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante del Departamento de Policía del Cesar, los hechos podrían estar relacionados con enfrentamientos entre grupos armados ilegales que tienen presencia en el sector.

Autoridades rechazan el hecho y piden colaboración ciudadana

El alto oficial rechazó de manera enfática el ataque y aseguró que este tipo de acciones ponen en riesgo la tranquilidad de la población civil, que ha pedido mayores medidas de seguridad.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar y capturar a los responsables, a través de la línea contra el crimen 314-358-7212, garantizando total reserva para quienes colaboren.

Datos preliminares y versiones no confirmadas

De forma preliminar, algunos medios locales señalaron que una menor de cinco años habría sobrevivido al ataque; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales que adelantan el caso.

Las investigaciones continúan mientras el responsable o los responsables del crimen siguen prófugos, y la comunidad permanece a la espera de avances que permitan esclarecer esta masacre que enluta a Río de Oro.