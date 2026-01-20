Más de $2 billones de pesos de la Nueva EPS permanecen embargados por decisiones judiciales, según reveló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una sesión del Consejo de Ministros. Los recursos retenidos estaban destinados al pago de medicamentos y a obligaciones con prestadores de servicios de salud.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los embargos fueron ordenados por jueces en distintas regiones del país y estarían generando una afectación directa al flujo financiero del sistema de salud, pese a que la legislación colombiana prohíbe el embargo de dineros destinados a la atención sanitaria.

La situación generó preocupación en el Gobierno nacional, que advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener en la entrega de medicamentos y en la continuidad de los tratamientos de los pacientes afiliados a la Nueva EPS.

Decisiones judiciales mantienen bloqueados recursos destinados a medicamentos

El ministro Jaramillo explicó que los jueces que ordenaron los embargos sostienen que los recursos corresponden a utilidades o gastos administrativos, una interpretación que fue rechazada de manera tajante por el Ministerio de Salud. Según el funcionario, esos fondos forman parte del funcionamiento operativo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes.

Desde el Gobierno se advirtió que la retención de estos recursos vulnera el derecho fundamental a la vida, al impedir que el sistema de salud cumpla con sus obligaciones básicas. En ese sentido, se alertó sobre el riesgo que enfrentan miles de pacientes ante posibles interrupciones en el suministro de tratamientos.

Las autoridades insistieron en que los recursos embargados tienen una destinación específica y que su bloqueo contradice el marco legal que protege los dineros orientados a la atención en salud.

Un embargo frustró el pago a Colsubsidio y desató críticas del presidente

Uno de los casos más recientes mencionados por el ministro ocurrió tras una reunión realizada el lunes 19 de enero, en la que se había acordado el pago de $60.000 millones a Colsubsidio para asegurar la provisión de medicamentos. No obstante, el dinero fue embargado antes de que se concretara la transferencia.

El presidente de la República cuestionó duramente estas decisiones y afirmó que detrás de los embargos podrían existir demandas promovidas por algunas IPS, con la presunta complicidad de jueces que ordenaron la retención de los recursos. Según el mandatario, esta situación estaría frenando el pago de medicamentos esenciales.

El jefe de Estado señaló de manera puntual a jueces del Caquetá y pidió que sean sometidos de inmediato a control disciplinario, al considerar que sus decisiones están afectando de forma directa el derecho fundamental a la vida de los pacientes.

Petro plantea liquidar las EPS intervenidas para frenar la crisis del sistema de salud

El presidente Gustavo Petro propuso liquidar las Entidades Promotoras de Salud que actualmente se encuentran intervenidas, durante el consejo de ministros realizado en la noche del lunes. El planteamiento se apoya en un concepto del Consejo de Estado que autoriza el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación para cubrir deudas de periodos anteriores, al considerar que estos fondos hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Según el mandatario, las EPS intervenidas concentran una parte sustancial de la deuda del sistema de salud, que supera los $39 billones, y mantenerlas operativas implica utilizar recursos destinados a la atención de los pacientes para pagar obligaciones del pasado. En ese contexto, el Gobierno sostuvo que la liquidación permitiría cortar el ciclo de endeudamiento y garantizar el funcionamiento del sistema y de la red hospitalaria pública.