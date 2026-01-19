No hacer un trámite a tiempo puede dejar sin pensión a quienes están en la recta final de su vida laboral (Fuente: archivo).

Colpensiones encendió las alarmas entre los afiliados que hoy tienen entre 55 y 60 años. La entidad advirtió que la pensión de vejez no se reconoce de forma automática y que existe un trámite obligatorio que, si no se realiza antes de cumplir la edad legal, puede bloquear el acceso definitivo a la mesada. El riesgo no es menor: errores no corregidos a tiempo pueden dejar al trabajador por fuera del sistema pensional.

La advertencia apunta especialmente a quienes están a pocos años de cumplir la edad de jubilación y aún no han revisado su situación real dentro del sistema público de pensiones en Colombia.

¿Cuál es el trámite obligatorio que exige Colpensiones antes de jubilarse?

El paso clave es la revisión y validación de la historia laboral. Colpensiones exige que los afiliados que estén a dos años o menos de cumplir la edad de pensión —57 años en mujeres y 62 en hombres— verifiquen que todas sus semanas cotizadas estén correctamente registradas.

Este trámite no es opcional ni decorativo. Si la historia laboral tiene vacíos, errores o inconsistencias, el reconocimiento de la pensión se frena hasta que todo quede corregido. En algunos casos, si no se actúa a tiempo, el proceso puede volverse irreversible.

Colpensiones: los trabajadores entre 55 y 60 años tienen que realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre.

¿Por qué revisar la historia laboral en Colpensiones es clave entre los 55 y 60 años?

La historia laboral es el documento que define si una persona cumple o no con las semanas mínimas exigidas por la ley. Cualquier error puede significar que, en el papel, el afiliado no alcance el requisito, aunque haya trabajado toda su vida.

Colpensiones ha detectado que muchos colombianos solo revisan su historial cuando ya cumplieron la edad de pensión. En ese punto, corregir errores puede tardar meses o incluso años, retrasando la jubilación y dejando al trabajador sin ingresos pensionales durante ese tiempo.

¿Cómo consultar la historia laboral en Colpensiones paso a paso?

El proceso es gratuito y puede hacerse sin intermediarios. Los pasos básicos son:

Ingresar al portal oficial de Colpensiones. Entrar a la Zona Transaccional y acceder a la Sede Electrónica. Iniciar sesión con usuario y contraseña o crear una cuenta si aún no se tiene. Descargar la historia laboral y revisar con detalle.

Si se detectan inconsistencias, el afiliado debe presentar una solicitud de corrección y aportar soportes como certificados laborales, desprendibles de pago, contratos o constancias del empleador.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de perder la pensión según Colpensiones?

El mayor riesgo lo tienen los trabajadores que ya están cerca de la edad de jubilación y nunca han verificado su información. Un error en el número de cédula, en el nombre, en la fecha de nacimiento o en los periodos cotizados puede convertirse en un obstáculo definitivo si no se corrige antes de iniciar el trámite pensional.

Colpensiones insiste en que la pensión no se activa sola: el afiliado debe asumir un rol activo para proteger su derecho.

¿Qué debes revisar en tu historia laboral para no comprometer la pensión?

Al consultar el historial, es clave poner atención a:

Empleadores que no aparecen registrados.

Aportes incompletos o periodos con cotizaciones faltantes.

Fechas erradas de ingreso o retiro laboral.

Datos personales mal digitados.

Pasar por alto estos puntos puede costar años de espera o, en el peor de los casos, la pérdida del derecho a la pensión.

¿Qué pasa si no realizo este trámite a tiempo en Colpensiones?

No cumplir con la revisión y corrección de la historia laboral puede traer consecuencias graves: