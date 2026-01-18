Ya es oficial: embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas de banco que figuren en este sitio web durante diciembre.

El Estado colombiano implemente una fiscalización tributaria, orientada a actuar directamente sobre los productos financieros de personas con deudas impositivas pendientes registradas ante la DIAN.

El objetivo central de esta acción es reducir la evasión, fortalecer la recaudación y asegurar que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales conforme a la normativa vigente.

La iniciativa se desarrolla con el respaldo del sistema financiero, incluyendo bancos y entidades solidarias, que quedan habilitados para bloquear cuentas y medios de pago cuando la autoridad tributaria confirma que un contribuyente figura como moroso en el registro oficial.

Embargos y bloqueos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito: cómo se aplican

Según la DIAN, los embargos y bloqueos de productos financieros no se ejecutan de forma automática ni indiscriminada, sino a través de un procedimiento progresivo y controlado por la autoridad tributaria. El foco está puesto en los contribuyentes que ignoraron notificaciones previas, no realizaron acuerdos de pago o mantienen obligaciones tributarias vencidas por encima de los umbrales establecidos.

El organismo coordina estas acciones con entidades bancarias y cooperativas financieras, que actúan una vez reciben la orden formal de la DIAN. Solo después de confirmarse la situación de mora en los registros oficiales se habilita la aplicación de las restricciones.

Entre las medidas que pueden activarse dentro de este proceso se encuentran:

Inmovilización de cuentas bancarias , que impide retiros, transferencias y pagos

Suspensión del uso de tarjetas de crédito , tanto en formato físico como digital

Retención de saldos disponibles, destinados a cubrir total o parcialmente la deuda fiscal

Estas acciones se mantienen vigentes hasta que el contribuyente regularice su situación, ya sea mediante el pago total, un acuerdo de financiación o la revisión administrativa correspondiente.

El Gobierno colombiano confirmó la aplicación de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios.

¿Quiénes aparecen en la lista de cuentas bancarias embargadas?

La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago desde hace más de seis meses.

Además, se agregaron contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales enviadas durante el año.

Entre los perfiles más afectados se encuentran:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro.

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede:

Revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas.

¿Por qué embargan cuentas bancarias y suspenden tarjetas de crédito?

El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las principales causas que justifican los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas.

Cómo evitar que tu cuenta bancaria sea embargada

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones.

Qué hacer si ya embargaron tu cuenta bancaria o congelaron tu tarjeta de crédito

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.