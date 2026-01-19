Wintor ABC publicó en cronograma de pagos 2026 de Renta Ciudadana. Los detalles.

Wintor ABC anunció que el cronograma oficial de pagos de Renta Ciudadana que iniciará en febrero. Este giro forma parte de los subsidios, manejados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que los beneficiarios recibirán notificaciones por mensaje de texto con la fecha, monto y punto de pago asignado. Esta medida busca garantizar que los recursos lleguen de manera directa y eficiente a los hogares priorizados.

Los beneficiarios podrán consultar su inclusión usando cédula y Sisbén a través de portales oficiales. (Fuente: Archivo)

Banco Agrario: operador oficial de los pagos

El Banco Agrario continuará siendo el operador financiero encargado de realizar los desembolsos de Renta Ciudadana. La entidad cuenta con más de 790 oficinas en Colombia y una amplia red de canales electrónicos, lo que permite acceder al subsidio incluso en zonas rurales.

Los pagos se podrán recibir a través de:

Cajeros automáticos y oficinas del Banco Agrario.

Billeteras digitales como Movii y Bico.

y Bico. Corresponsales aliados como Efecty, SuperGiros, Reval, ePago y Punto Pago.

Cómo consultar si un hogar es beneficiario

Los ciudadanos interesados en verificar si recibirán el subsidio pueden hacerlo mediante su cédula y la información del Sisbén:

Ingresar al portal oficial de Prosperidad Social o al sitio de consultas del Banco Agrario.

Seleccionar la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”.

Completar los campos solicitados: tipo y número de documento, fecha de nacimiento y validación de captcha.

Hacer clic en “Consultar” para conocer si el hogar está incluido y cuál es el punto de pago asignado.

Los beneficiarios recibirán el giro de manera escalonada y deben estar atentos a los mensajes de notificación para evitar confusiones o fraudes.

Prosperidad Social confirmó que el quinto ciclo de Renta Ciudadana iniciará el 13 de noviembre de 2025. (Fuente: Archivo)

Grupos priorizados del Sisbén para este ciclo

El pago de Renta Ciudadana está enfocado en hogares en pobreza extrema y moderada, según la clasificación del Sisbén. En este ciclo, se dará prioridad a los grupos A y B, que incluyen:

Hogares en pobreza extrema:

A01, A02, A03, A04, A05

Comunidades indígenas registradas por Prosperidad Social.

Hogares en pobreza moderada:

B01, B02, B03, B04

Este enfoque busca que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, especialmente tras los ajustes presupuestales que limitaron la cobertura en 2025.

El cronograma de pago nuevo, de 2026, para Renta Ciudadana iniciará en febrero. Wintor ABC

Recomendaciones para los beneficiarios de Renta Ciudadana

Prosperidad Social recuerda que el inicio del pago es en febrero 2026, pero las fechas exactas pueden variar según municipio o modalidad de pago, y es fundamental no compartir datos personales con terceros y evitar páginas fraudulentas que prometan giros rápidos.

La información oficial sobre puntos de pago y montos estará disponible únicamente en los canales del DPS y Banco Agrario.