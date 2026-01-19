Día clave: MinHacienda y gobernadores se reúnen por el decreto de emergencia económica.

El decreto de emergencia económica será el eje de una discusión que enfrenta a la Nación con las regiones (Fuente: archivo).

El pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones entra este lunes 19 de enero en una fase decisiva. En las instalaciones del Ministerio de Hacienda, el ministro Germán Ávila se reúne con un grupo mayoritario de gobernadores que han manifestado su negativa a aplicar el decreto de emergencia económica que modifica el esquema de impuestos sobre licores y cigarrillos, incluyendo el aumento del IVA al 19 %.

El encuentro busca destrabar una controversia que ya escaló a nivel institucional y que amenaza con profundizar la fractura entre la Nación y los departamentos.

La reunión, de carácter privado, tiene como objetivo escuchar de primera mano los argumentos de los mandatarios regionales, quienes consideran que la medida afecta de manera directa las finanzas territoriales y despoja a los departamentos de recursos que históricamente han financiado sectores clave como salud, educación y deporte.

¿Por qué los gobernadores rechazan el decreto de emergencia económica?

Los gobernadores han sido claros en su postura: el decreto expedido en el marco de la emergencia económica introduce cambios que consideran desproporcionados en el recaudo de impuestos al consumo de licores y tabaco. A su juicio, el traslado del IVA del 5 % al 19 % no solo impacta al consumidor final, sino que reduce la autonomía fiscal de los departamentos.

Desde las regiones advierten que la norma rompe con el equilibrio de la descentralización y contradice los consensos fiscales que se venían construyendo durante el último año. Por eso, varios mandatarios han insistido en que la medida vulnera principios constitucionales y debilita las finanzas locales.

¿Qué se discutirá en la reunión entre MinHacienda y los gobernadores hoy 19 de enero?

El encuentro de este lunes se concentrará en tres puntos centrales: el alcance real del decreto, el destino de los recursos que se recauden con los nuevos impuestos y las garantías para que las rentas departamentales no se vean afectadas. El Ministerio de Hacienda ha reiterado que se trata de ingresos extraordinarios, temporales y proporcionales, diseñados para atender una coyuntura económica específica.

Sin embargo, los gobernadores buscan que estas afirmaciones queden respaldadas con mecanismos claros que eviten que los recursos terminen concentrándose en la Nación, en detrimento de los presupuestos regionales.

¿Qué dijo el Ministerio de Hacienda sobre el IVA del 19 % a licores y cigarrillos?

Desde Minhacienda han defendido el decreto señalando que el aumento del IVA no compromete la sostenibilidad financiera de los departamentos y que las rentas mantienen su destinación específica. La cartera económica sostiene que la emergencia económica exige medidas excepcionales y que el diseño del impuesto no altera la estructura de ingresos territoriales.

Aun así, el mensaje no ha logrado calmar a los mandatarios, quienes consideran que en la práctica el impacto sí se sentirá en los presupuestos departamentales y en la capacidad de ejecutar programas sociales.

¿Qué acciones anunciaron los gobernadores frente al decreto?

Además de no aplicar la norma mientras se resuelve el conflicto, varios gobernadores anunciaron que evalúan acciones jurídicas para frenar la implementación del decreto. Entre las alternativas que están sobre la mesa se encuentran pronunciamientos conjuntos ante la Corte Constitucional, tutelas individuales y la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Los departamentos sostienen que la emergencia económica no puede convertirse en una vía para trasladar cargas fiscales a las regiones sin una concertación previa.

¿Qué impacto tendría el decreto de emergencia económica en las finanzas departamentales?

Según los mandatarios regionales, el aumento de la carga tributaria podría generar un desbalance en los presupuestos, afectar el recaudo real y terminar golpeando directamente al ciudadano. El temor principal es que, lejos de aumentar los ingresos, la medida reduzca el consumo y complique aún más la situación financiera de los departamentos.

Este escenario, advierten, pondría en riesgo la financiación de programas sociales y la prestación de servicios esenciales en varias regiones del país.