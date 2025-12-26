Llora la Corona Española: un familiar de la realeza sufre un Alzheimer avanzado y ya no hay nada que se pueda hacer (Fuente: archivo).

La Corona Española se encuentra en un periodo de crisis y transformación, en gran parte debido a la salud de la Reina Sofía, quien ha manifestado su última voluntad y ha especificado sus deseos para su despedida.

Recientemente, se ha revelado que un miembro de la realeza sufre de un Alzheimer avanzado, situación que no tiene solución. ¿A quién se refiere esta información?

La preocupación en torno a la Corona Española ha captado la atención de la prensa, tanto a nivel nacional como internacional, así como de los admiradores de la realeza.

Esto se debe a la avanzada edad de algunos de sus integrantes, ya que tanto la reina Sofía como el rey Juan Carlos I superan los 85 años, lo que convierte su salud en un asunto de gran sensibilidad.

Preocupación en el Palacio de la Zarzuela.

Recientemente, se ha confirmado que la hermana menor de la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia, se encuentra actualmente en un estado de salud altamente delicado y padece un Alzheimer avanzado. Esta enfermedad degenerativa afecta de manera progresiva la memoria.

La enfermedad fue dada a conocer públicamente en octubre de 2023. En 2002, además, fue diagnosticada con cáncer de mama y, en ese entonces, recibió un tratamiento de quimioterapia que le permitió superar ese traspié.

Corona Española: la conexión entre la reina Sofía y la princesa Irene

La reina Sofía, emérita de España, mantiene un vínculo profundo con su hermana, la princesa Irene. Según diversas informaciones, ha estado constantemente atenta a su cuidado y bienestar. Este hecho también explica el fuerte arraigo que siente Sofía por Grecia, su país natal, a pesar de haber residido en tierras españolas durante un extenso periodo.

De hecho, la monarca ha expresado como última voluntad que su cuerpo sea cremado y que sus cenizas sean esparcidas en el Mar Egeo. De este modo, la reina no reposará en el Monasterio de El Escorial, lugar habitual para el depósito de los cuerpos sin vida de la realeza.