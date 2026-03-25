Un aumento de la nubosidad acompañado de chubascos y tormentas aisladas marcará el clima de este miércoles 25 de marzo en Colombia, aunque la sensación de calor no disminuirá de forma significativa. El pronóstico indica lluvias durante la madrugada y la noche, con probabilidades entre 50% y 60%, mientras que en las horas centrales del día el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 30°C y sensación térmica de hasta 33°C. El comportamiento responde al ingreso de mayor humedad atmosférica dentro de la primera temporada lluviosa del año, lo que favorecerá nubes densas, aguaceros intermitentes y calor persistente, una combinación típica de esta época en varias regiones del país. El término describe el incremento rápido de nubosidad densa que se observará desde la madrugada, cuando se prevén chubascos tormentosos con cielo parcialmente cubierto y lluvias de hasta 3 mm. Estas nubes se desarrollan por el alto contenido de humedad y el calentamiento diurno. Durante el día, la nubosidad no será completamente cerrada, pero sí suficiente para generar: Este tipo de formación nubosa puede dar la impresión de un frente oscuro, aunque las lluvias no serán continuas durante toda la jornada. El pronóstico muestra precipitaciones en tres momentos del día: Entre estas franjas, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas elevadas, lo que mantendrá el ambiente cálido. Aunque se presentarán precipitaciones, estas serán intermitentes y de corta duración, lo que impide una disminución sostenida de la temperatura. Además, después de cada lluvia se espera: Por eso, el calor se mantendrá incluso con presencia de nubes y lluvias aisladas. El pronóstico indica valores típicos de calor húmedo: Esto refleja que el calor persistirá durante gran parte de la jornada. Sí. Colombia ya ingresó a la primera temporada de más lluvias del año, que se extiende entre marzo y mediados de junio. Este periodo se caracteriza por el aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones, aunque no necesariamente implica descenso de temperaturas. Los análisis climáticos indican que marzo presenta lluvias por encima de lo normal en amplios sectores del país, especialmente en valles interandinos y piedemontes llaneros y amazónicos. Las condiciones de nubosidad con ambiente cálido se presentarán principalmente en: En estas áreas es más común que llueva de forma breve, pero el calor continúe durante el día.