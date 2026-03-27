La presencia de un portaaviones de Estados Unidos en América Latina ya es un hecho confirmado. Panamá será el país que recibirá temporalmente a dos de las embarcaciones más importantes de la Armada estadounidense en medio de una gira estratégica por el continente. Se trata del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que arribarán a aguas panameñas como parte de un despliegue que busca fortalecer la cooperación militar y el intercambio de capacidades en la región. Este movimiento se da en un contexto de creciente atención geopolítica sobre América Latina, donde la presencia naval refuerza la seguridad marítima y la coordinación entre países aliados. El recorrido de estas embarcaciones comenzó a mediados de marzo desde la costa oeste de Estados Unidos y contempla paradas en varios países sudamericanos antes de su llegada a Panamá. Según explicó a CNN el teniente comandante Peter Pagano, portavoz de la Marina, “actualmente se está llevando a cabo la planificación detallada para que el USS Nimitz visite varios países socios durante su circunnavegación del continente sudamericano, rumbo a su nuevo puerto base”. El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo, con capacidad para transportar decenas de aeronaves y operar como una base aérea flotante. Su presencia permite proyectar poder militar a larga distancia. Por su parte, el USS Gridley complementa el despliegue con sistemas avanzados de defensa y ataque, lo que refuerza la capacidad operativa conjunta durante misiones y ejercicios. Durante su permanencia en Panamá, ambas embarcaciones participarán en maniobras conjuntas enfocadas en el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades navales. Estas actividades forman parte de los ejercicios Southern Seas 2026, una iniciativa que busca mejorar la coordinación entre fuerzas marítimas y consolidar la presencia estratégica en aguas latinoamericanas.