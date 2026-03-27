Un ambicioso proyecto de infraestructura marcará un antes y un después en la conexión entre dos ciudades clave. Se trata del primer túnel submarino en Brasil, una obra que ha sido esperada durante más de 100 años y que finalmente entra en fase de ejecución. La iniciativa conectará a Santos y Guarujá bajo el canal que da acceso al principal puerto del país, mejorando la movilidad en una zona altamente congestionada. Este desarrollo hace parte de una alianza público-privada que incluye diseño, construcción y operación a largo plazo. El proyecto, con una inversión cercana a los 1200 millones de dólares, busca reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la logística en uno de los corredores marítimos más importantes de América Latina. La nueva conexión tendrá una extensión de aproximadamente 870 metros y permitirá el paso simultáneo de vehículos en ambos sentidos, además de contar con espacios para peatones y ciclistas. Actualmente, el trayecto entre estas ciudades puede tardar hasta una hora debido al tráfico portuario y las condiciones climáticas. Con la obra, el tiempo de traslado se reducirá a menos de cinco minutos, facilitando la conexión diaria entre ambas zonas. La obra utilizará una técnica especializada que implica ensamblar grandes estructuras bajo el agua: Este método exige alta precisión en ingeniería, ya que una vez instalados los elementos, las correcciones son limitadas durante el proceso de ensamblaje. Además de mejorar la movilidad, el proyecto tendrá efectos importantes en el desarrollo regional y el empleo: Autoridades locales destacaron la relevancia histórica de la obra. Rafael Benini aseguró que “lo que era imposible y esperado durante 100 años, ahora será una realidad”, mientras que el gobernador Tarcísio de Freitas afirmó que la conexión terrestre entre ambas ciudades finalmente se concretará tras décadas de intentos. El cronograma prevé inicio de construcción en 2027 y entrada en operación hacia 2031, consolidando una de las obras más importantes de infraestructura en la región.