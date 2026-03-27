El sector gastronómico de Bogotá enfrenta una nueva despedida. Un reconocido restaurante anunció su cierre definitivo tras más de una década de operación, en medio de las secuelas económicas que dejó la pandemia. Durante los últimos años, los negocios de comida han tenido que adaptarse a cambios drásticos en el consumo, restricciones sanitarias y pérdidas acumuladas que aún afectan su estabilidad. En este contexto, el cierre de este espacio emblemático vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del sector y el impacto prolongado que dejó el COVID-19 en restaurantes. El establecimiento llamado El Bandido confirmó que su último día de servicio será el 6 de junio de 2026, poniendo fin a una trayectoria de 15 años en una de las zonas más tradicionales de Bogotá. A través de un mensaje público, el restaurante expresó: “Después de 15 años nuestra historia en este rincón de la calle de los anticuarios llega a su fin. El 6 de junio de 2026 prestaremos el último servicio”, invitando a sus clientes a acompañarlos en sus últimos días. Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de nostalgia por parte de quienes frecuentaban el lugar, según recogió RedMás. Comentarios como: “Nunca jamás en mi vida encontré un pulpo que superara el de ustedes” reflejan el vínculo construido con sus comensales. El restaurante logró posicionarse como un punto de encuentro para los amantes de la cocina, destacándose por su propuesta inspirada en la tradición francesa con ingredientes locales. Ubicado en la reconocida zona de la calle de los anticuarios, el restaurante abrió sus puertas en 2011 y rápidamente se consolidó dentro de la oferta culinaria de la ciudad. Su cierre se suma a una lista creciente de negocios que no lograron recuperarse completamente tras la pandemia, dejando una huella en la memoria gastronómica de Bogotá y evidenciando los retos que aún enfrenta el sector.