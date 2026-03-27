Los conductores en el país deben cumplir varias obligaciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito, que regula desde seguros hasta condiciones técnicas de los vehículos. Entre estas exigencias, la Verificación Vehicular ha sido uno de los controles más estrictos. Además del SOAT y el pago de impuestos, los propietarios deben garantizar que sus vehículos cumplan con estándares mecánicos y ambientales. Esta inspección permite verificar el estado general del automotor y reducir riesgos en las vías. Sin embargo, una actualización normativa introdujo cambios importantes que alivian esta carga para ciertos propietarios. La medida establece nuevos plazos y define quiénes quedan exentos de cumplir con la revisión en los primeros años. La legislación vigente establece que algunos automotores no deben realizar este procedimiento durante un periodo inicial, dependiendo de su tipo y uso. Esta disposición responde a la actualización incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que modificó los tiempos establecidos en la normativa de tránsito. Además de los vehículos particulares nuevos, existen otros escenarios en los que la revisión no es exigida de forma inmediata, según lo definido por la ley: La normativa mantiene la exigencia de revisiones periódicas posteriores, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en la movilidad y reducir riesgos asociados al estado técnico de los vehículos.